Thüringens Ministerpräsident mahnt zur Besonnenheit in Corona-Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat in der Debatte um Lockerungen in der Corona-Pandemie zur Besonnenheit aufgerufen. "Die Entwicklung der Pandemie ist regional sehr unterschiedlich, auch in den Bundesländern selbst. Entscheidungen, die im Landesinneren funktionieren, führen an den Ländergrenzen zu Problemen. Wenn beispielsweise in Sonneberg plötzlich die Bayern die Baumärkte besuchen oder die Westsachsen in Greiz", sagte der Linke-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".

In Thüringen gebe es Regionen, in denen seit 14 Tagen keine Neuinfektion zu verzeichnen sei - und mit dem Landkreis Greiz zugleich eines der am stärksten betroffenen Gebiete in ganz Deutschland. "Wenn mein Kollege Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt nun Kleingruppen von fünf Leuten erlaubt, ist das mit Blick auf das dortige Fallgeschehen nachvollziehbar. Solange wir gemeinsam die Generallinie halten, und die lautet noch immer: Zurückhaltung."

In einem weiteren Interview sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch): "Der Föderalismus bietet uns eine Chance - nämlich die Chance, dass wir unterschiedliche Wege gehen können.". Zwar könne er "das Wort Lockerung überhaupt nicht leiden", weil es signalisiere, als würde es wieder werden, wie es mal gewesen sei, sagte Ramelow. Stattdessen gehe es um "die Rückkehr in einen Alltag, der nicht mehr so sein wird, wie er vor dem 12. März war"./zeh/DP/zb