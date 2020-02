Thüringer CDU will bei Neustart zunächst Wege im Parlament ausloten

ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer CDU will zunächst innerhalb der parlamentarischen Möglichkeiten nach Wegen aus der Krise in dem Bundesland suchen. Wenn das nicht möglich sei, seien Neuwahlen unausweichlich, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Nacht zum Freitag nach stundenlangen Beratungen in Erfurt./rm/htz/DP/zb