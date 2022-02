Thunberg demonstriert vor russischer Botschaft in Stockholm

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Klima- und Umweltaktivistin Greta Thunberg hat sich während ihres freitäglichen Klimaprotests solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Gemeinsam mit anderen stellte sich die 19-Jährige vor die russische Botschaft in Stockholm, um ihre Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Dabei hielt sie ein kleines Schild in den blau-gelben Nationalfarben mit der Aufschrift "Stand with Ukraine" in der Hand. Dies zeigt ein Foto, das Thunberg selbst im Internet veröffentlichte.

Bereits am Donnerstag hatte Thunberg verschiedene Beiträge auf Twitter geteilt, in denen Russlands Einmarsch im Nachbarland verurteilt wurde. Sie benutzte auch den Hashtag #StandWithUkraine./trs/DP/ngu