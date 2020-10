Thunberg: Nobelpreis für Klimakämpfer 'ziemlich unwahrscheinlich'

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Klimaaktivistin Greta Thunberg glaubt nicht, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an eine Klimaorganisation gehen wird. "Das ist ja ziemlich unwahrscheinlich", sagte die junge Schwedin am Freitagmorgen während ihres allwöchentlichen Klimaprotests vor dem Parlament in Stockholm zu einem Reporter der Zeitung "Aftonbladet". Auf die Frage, wem sie den Preis geben würde, sagte sie: "Oh, da gibt es ziemlich viele. Deshalb ist das unmöglich zu sagen." Der diesjährige Friedensnobelpreisträger sollte am Vormittag (um 11.00 Uhr) in Oslo bekanntgegeben werden. Thunberg zählte vorab zum Favoritenkreis./trs/DP/zb