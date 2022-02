Thundercomm unterstützt die neue vernetzte Uhr von Louis Vuitton

Louis Vuitton hat am 9.Februar 2022 hat mit dem Modell Tambour Horizon Light Up Connected eine noch nie dagewesene vernetzte Uhr vorgestellt. Das neue Produkt verbindet exquisites Design mit einem nahtlosem Erlebnis und modernster Technologie.

Zur Erfüllung des ambitionierten Anspruchs kooperierte Louis Vuitton mit Thundercomm, dem weltweit führenden Anbieter intelligenter, auf IoT basierender Produkte und Lösungen, über die Wearable-Plattform von Thundercomm. Die Wearable-Plattform ist als anspruchsvolle End-to-End-Lösung sowohl mit Android als auch iOS kompatibel. Mit verbessertem Bluetooth/WLAN und fortschrittlichen Datensynchronisationstechnologien ausgestattet, wurde sie mit mehreren ausgereiften Sensoralgorithmen verknüpft und kann sich mit leistungsstarken Cloud-Diensten verbinden. Die Plattform bietet eine starke Unterstützung für diese vernetzte Uhr und verfügt zu diesem Zweck über ein dediziertes UI-Design und eine verbesserte Betriebssystemleistung.

Hiro Cai, CEO von Thundercomm, sagte: „Thundercomm hat kontinuierlich Werte für unsere Kunden geschaffen. Mit Blick auf unsere Kernkompetenz in der Optimierung und Anpassung von Betriebssystemen ist es eine Ehre für Thundercomm, Louis Vuitton bei der Bereitstellung von in der Praxis bewährten Produkten für seine Nutzer zu helfen. Die Tambour Horizon Light Up Connected Watch ist ein weiterer Erfolg nach dem Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker. Ich gehe davon aus, dass unsere hocheffiziente Zusammenarbeit den Kunden von Louis Vuitton in naher Zukunft noch mehr spannende Produkte und tolle Erlebnisse für die Kunst des Lebens bringen wird.“

Über Thundercomm

Thundercomm, ein Joint Venture zwischen ThunderSoft und Qualcomm, wurde gegründet, um die Innovation im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie Android, Linux und weiteren, das von ThunderSoft übernommene Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie sein weltweites Vertriebs- und Supportnetzwerk ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen.

