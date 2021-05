Thyssen-Finanzchef - In diesem Jahr kein Spin Off beim Stahl

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp will nach den Worten von Finanzchef Klaus Keysberg die Stahlsparte in diesem Jahr nicht mehr an die Börse bringen.

"Wir haben gesagt, dass wir eine Verselbstständigung des Stahls prüfen", sagte der Manager am Dienstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Wir haben uns keinen Zeitdruck gemacht." So etwas müsse gut durchdacht sein. In diesem Jahr werde dies nicht mehr geschehen. "Wir haben aber auch nicht entschieden, wann wir es machen."