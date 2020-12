Thyssenkrupp: Aktie überwindet charttechnische Trend-Linie – Weiteres Analysehaus gibt Daumen hoch

Der zuletzt gute Lauf hat die Aktien von Thyssenkrupp am Donnerstag auch über die exponentielle 200-Tage-Linie getragen. Seit dem Zwischentief Ende Oktober kletterten die Papiere des im Umbruch steckenden Stahl- und Industriekonzerns inzwischen um fast 62 Prozent und werden mit 6,626 Euro auf dem höchsten Niveau seit vier Monaten gehandelt. Nach der Deutschen Bank gefolgt von der Bank of Amerika am Vortag hob nun auch Jefferies das Kursziel deutlich an.

Experte Alan Spence traut den Papieren in der Studie 8,25 Euro zu. Er ist für 2021 optimistisch für die Nachfrage in der Stahlbranche. Durch den Angebotsengpass in der Europäischen Union könnten dort die Stahlpreise weiter anziehen. Anaylst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank sieht derweil nach einigen Anlegerveranstaltungen den Konzern in die richtige Richtung unterwegs.

Die Marktbeobachter der Bernecker Börsenbriefe schreiben derweil: „Der deutsche Stahl wird von den Amis entdeckt.“ Die Bank of Amerika spreche von einem Denkansatz der Aufteilung in Thyssen Stahl zum Verkauf und einem Krupp-Konzern für den verbleibenden Rest. „Bindende Beschlüsse gibt es noch nicht“, betonen die Bernecker-Schreiber.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tobias Arhelger / shutterstock.com

