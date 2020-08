THYSSENKRUPP - Das ist kritisch für die Bullen

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 5,732 € (XETRA)

Morgan Stanley stuft ThyssenKrupp von Equal-Weight auf Underweight ab und senkt das Kursziel von 7,50 EUR auf 5,80 EUR.

Metzler senkt Kursziel für ThyssenKrupp von €8,70 auf €8,40. Buy.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Thyssen Krupp befindet sich seit über einem Jahrzehnt in einer Abwärtsbewegung. Ausgangspunkt dieser Bewegung war das Allzeithoch bei 46,97 EUR aus dem Oktober 2007. Am 18. März 2020 fiel der Wert auf ein Tief bei 3,28 EUR. Anschließend erholte sie sich deutlich und kletterte auf 7,94 EUR.

Seit diesem Hoch vom 08. Juni läuft der Wert volatil seitwärts. Als untere Begrenzung hat sich dabei die Marke bei 5,81 EUR herausgebildet. Diese Marke durchbricht die Aktie im heutigen Handel leicht. Knapp darunter, nämlich bei 5,66 EUR verläuft heute der Aufwärtstrend seit März 2020. Dieser Trend hält im bisherigen Handelsverlauf. Zudem liegt zwischen 5,60 und 5,64 EUR noch ein offenes Gap vom 26. Mai. Auch dieses Gap könnte Unterstützung bieten.

Das ist kritisch

Die Thyssenkrupp-Aktie befindet sich nach dem Rückfall unter 5,81 EUR in einer kritischen Lage. Sollte die Aktie auch noch unter 5,60 EUR abfallen, dann könnte eine größere Abwärtsbewegung in Richtung 4,97 EUR und 4,45 EUR starten. Sollte der Wert aber zügig wieder über 5,81 EUR zurückkehren, könnte es zu einer Erholung in Richtung des Abwärtstrends seit 08. Juni bei heute ca. 7,56 EUR kommen.

ThyssenKrupp-Aktie

