Thyssenkrupp hält sich beim Stahl alle Optionen offen

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp prüft bei der schwächelnden Stahlsparte weiterhin eine Reihe von Möglichkeiten.

"Der Optionsraum ist relativ weit aufgespannt", sagte Finanzchef Klaus Keysberg am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern sei in Gesprächen, wolle aber keine Details nennen. Stahl habe über Jahre positive Ergebnisse erzielt. Bei der Performance seien andere Konzerne weiter. Thyssenkrupp habe mit der Restrukturierung spät begonnen.