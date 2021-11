Thyssenkrupp plant Börsengang der Wassserstoff-Tochter im Frühjahr

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp will einen Minderheitsanteil seiner Wasserstoff-Tochter im Frühjahr an die Börse bringen.

"Ja, wir streben einen Börsengang an", sagte Konzernchefin Martina Merz am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. "Wir gehen davon aus, dass wir Anfang Januar einen Kapitalmarkttag machen für die Interessierten und wenn wir im Plan bleiben, wir auch im Frühjahr den Börsengang machen."