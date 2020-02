THYYSENKRUPP - Aufzugssparte ist verkauft!

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 9,164 € (XETRA)

An den Märkten geht es heute früh richtig zur Sache und bei all den roten Zahlen, ist es ausgerechnet die ThyssenKrupp-Aktie, die im frühen Handel mit einem Plus aufwarten kann. Dieses ist mit fast 3 % sogar alles andere als klein. Verantwortlich für diesen Kurssprung war die gestern nachbörslich über den Ticker laufende Nachricht, dass das Unternehmen seine Aufzugssparte für 17,2 Mrd. EUR verkauft hat. Die Mittel sollen zur Entschuldung und zur Reduzierung der Strukturkosten genutzt werden. Konkret plant das Unternehmen, die Pensionsverpflichtungen zum Teil auszufinanzieren.

Analytisch betrachtet sind die heutigen Kursgewinne aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Abwärtstrend ist immer noch intakt und in diesem müssen weitere Kursverluste und neue Tiefs eingeplant werden. Die Kurse könnten dabei auch in Richtung 8 EUR und tiefer zurückfallen. Erst mit einer vollständigen Bodenbildung sehe dies anders aus. In diesem Fall könnte eine Erholung an die letzten Ausbruchslevel bei ca. 10,55-11 EUR gestartet werden.

ThyssenKrupp Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)