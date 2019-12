Tickets für Fernzüge kaum verteuert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrkarten zeigt eine Untersuchung sehr stabile Preise im Fernverkehr der Bahn. Danach sind die Preise für die Ferntickets in den vergangenen vier Jahren nur um 1,3 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Im Nahverkehr der Deutschen Bahn mussten die Kunden im selben Zeitraum hingegen um 14 Prozent höhere Preise verkraften, wie auch Reisen mit Fernbussen um 15 Prozent teurer wurden. Inlandsflüge sind nach Beobachtungen der Testkäufer sogar 2,9 Prozent günstiger geworden. Die allgemeinen Verbraucherpreise sind in der Spanne von November 2015 bis November 2019 um 5,6 Prozent geklettert. Die Bahn will die im Rahmen des Klimapakets vereinbarte Steuerabsenkung an die Kunden weitergeben./ceb/DP/mis