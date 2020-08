Tiefkühlkost in Corona-Zeiten beliebt - Iglo-Mutter steigert Umsatz

HAMBURG (dpa-AFX) - In Corona-Zeiten greifen die Menschen beim Einkauf verstärkt zu Tiefkühlprodukten. Der europäische Iglo-Mutterkonzern Nomad Foods (London) verzeichnete im ersten Halbjahr 2020 ein Umsatzwachstum in Europa von 10,8 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro, wie Iglo Deutschland am Mittwoch mitteilte. Allerdings seien in Folge der Pandemie auch die betrieblichen Aufwendungen um 7 Prozent gestiegen. Die Gruppe erhöhte ihre Jahresprognose und erwartet nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

"Tiefkühlkost hat sich während der Covid-19-Pandemie als eine der langlebigsten Verbraucherkategorien erwiesen", erklärte der Chef von Nomad Foods, Stéfan Descheemaeker. Iglo-Deutschland-Sprecher Alfred Jansen sagte, der eigentliche Boom sei zunächst durch die Hamsterkäufe während des zweimonatigen Lockdowns ausgelöst worden. "Der Folgeeffekt spielt aber auch eine Rolle", fügte er hinzu. Neue Kunden hätten die Produkte entdeckt und kauften sie weiterhin.

Der Branchenverband Deutsches Tiefkühlinstitut hatte im Juni unter Berufung auf eine repräsentative Marktstudie berichtet, die Corona-Zeit habe ein Drittel der Befragten veranlasst, den Konsum von Tiefkühlprodukten zu verstärken. Besonders beliebt im Tiefkühlsortiment seien Gemüse und Kräuter, gefolgt von Fisch und Pizza. Die lange Haltbarkeit der Produkte erleichtere die Vorratshaltung, was den Kunden häufige Einkäufe erspare, erklärte eine Sprecherin des Tiefkühlinstituts. Außerdem schätzten Berufstätige im Homeoffice die schnelle und einfache Zubereitung der Mahlzeiten./bsp/DP/nas