Tierbedarfshändler Zooplus will Umsatz bis 2025 verdoppeln

München (Reuters) - Der Online-Tierbedarfshändler Zooplus setzt sich zum ersten Mal mittelfristige Ziele. Bis 2025 soll sich der Umsatz auf 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro in etwa verdoppeln, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die operative Umsatzrendite (Ebitda) soll sich zugleich auf mindestens vier (2020: 3,5) Prozent verbessern. "Wir sind sehr gut positioniert, um in den kommenden Jahren unser hohes Wachstum zu finanzieren und in die Neukundengewinnung, die Kundenbindung und den Umsatz pro Kunde zu investieren", sagte Finanzvorstand Andreas Maueröder. Im abgelaufenen Jahr hat Zooplus seine im Herbst nach oben geschraubten Ziele erfüllt.

Der Umsatz stieg 2020 um 18 Prozent auf den Rekordwert von 1,80 Milliarden Euro; angepeilt hatte Zooplus ein Plus von 16 bis 19 Prozent. Besonders die Eigenmarken seien mit 34 Prozent stark gewachsen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verfünffachte sich auf 63,3 (2019: 11,8) Millionen Euro und landete damit am oberen Rand der eigenen Erwartungen von 50 bis 65 Millionen Euro. Unter dem Strich schrieb der Tierfutterhändler mit 18,7 Millionen Euro Gewinn schwarze Zahlen. 2019 hatte ein Minus von 12,1 Millionen zu Buche gestanden.

Zooplus bekräftigte die Ziele für das laufende Jahr: Dann soll der Umsatz auf 2,04 bis 2,14 Milliarden Euro steigen - wobei derzeit mindestens die Mitte der Spanne realistisch sei. Für das Ebitda gibt das Unternehmen weiter eine große Bandbreite von 40 bis 80 Millionen Euro an.