Tigo Energy bringt Solarinstallateuren auf der ENEX New Energy die Kraft der Energieintelligenz näher

Tigo stellt gemeinsam mit seinem Partner Soltec auf der Messe in Polen Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) und Überwachungslösungen vor.

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter von Flex-MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene), gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der kommenden ENEX New Energy in Kielce, Polen, teilnehmen wird. Tigo-Vertreter werden die TS4 Flex MLPE-Geräte des Unternehmens vorstellen, darunter den TS4-A-O-Optimierer, der mit allen PV-Modulen bis 700 Wp kompatibel ist, den TS4-A-2F, die kosteneffizienteste Schnellabschaltungslösung für kommerzielle PV-Installationen und Anlagen von Energieversorgern, sowie die Softwareplattform Tigo Energy Intelligence (EI), die leistungsfähigste Lösung für die Überwachung und das Management von Solarflotten.

Tigo Energy will be attending ENEX New Energy in Kielce, Poland (Targi Kielce, Poland, Pavilion E, Booth 67) from Wednesday, February 23, to Thursday, February 24, 2022. (Photo: Business Wire)

„Wir sind begeistert, dass Tigo an unserem Stand auf der diesjährigen ENEX-Messe vertreten ist, und freuen uns auf viele produktive gemeinsame Kundengespräche“, sagte Robert Borko, Leiter der Einkaufsabteilung bei Soltec. „Dieser gemeinsame Messeauftritt ist der Höhepunkt einer sehr produktiven, jahrelangen Zusammenarbeit, in der wir großes Vertrauen bei unseren Kunden aufgebaut haben. Jetzt, da wir die mehr als 15-jährige Erfahrung von Tigo direkt an unseren Stand bringen, haben unsere Kunden die Möglichkeit, direkt mit Tigo-Vertretern über die hochwertigen Optimierer von Soltec zu sprechen.“

„Der polnische Solarmarkt gewinnt unter den anderen europäischen PV-Giganten an Dynamik, und Soltec leistet einen wichtigen Beitrag zu diesem Trend“, sagte Mirko Bindi, Vice President EMEA Sales und MD Europe bei Tigo Energy. „Wir freuen uns darauf, unsere bestehenden Kunden wieder persönlich zu treffen und potenziellen Kunden unsere vielen neuen Produkte vorzustellen. Unsere gemeinsame Präsenz mit Soltec auf der ENEX unterstreicht die Vorteile der Zusammenarbeit mit großartigen Partnern und wird zeigen, wie Solarinstallateure in Polen die leistungsfähigste Lösung zur Überwachung von Solarflotten nutzen können, um die Betriebskosten zu senken und die Leistung zu maximieren.“

Wenn Sie mehr über die MLPE-Lösungen von Tigo Flex und die Überwachungsplattform Tigo Energy Intelligence erfahren möchten, besuchen Sie bitte Tigo Energy auf der ENEX New Energy (Targi Kielce, Polen, Pavillon E, Stand 67) von Mittwoch, 23. Februar, bis Donnerstag, 24. Februar 2022. Um das Tigo-Team vor der Veranstaltung zu kontaktieren, verwenden Sie diesen Link.

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

