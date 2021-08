Tigo Energy stellt Energy-Intelligence-Plattform zur Vereinfachung des Flottenmanagements vor

Umfassende Managementsoftware, mit der Solarinstallateure auf der ganzen Welt Zeit und Geld sparen können

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) in der Solarindustrie, hat heute seine Lösung Energy Intelligence (EI)vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine umfassende digitale Plattform, die entwickelt wurde, um die Arbeitsabläufe von Installateuren bei der Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung von Solaranlagen zu optimieren.

Für Solarinstallateure stellen Betrieb und Wartung eine erhebliche und dauerhafte Belastung dar, da Informationen auf Modulebene oft nicht sichtbar sind. EI von Tigo identifiziert schnell Probleme, für die sonst Wartungskräfte mobilisiert werden müssen und welche die Energieproduktion und den wirtschaftlichen Erfolg dieser Installationen unterhöhlen. EI liefert auch die Tools, um die Betriebs- und Wartungskosten zu senken, die Systemleistung und den Umsatz zu steigern und die Benutzererfahrung sowohl für Installateure als auch für Kunden zu verbessern. Mit der Plattform wird zudem der Inbetriebnahmeprozess vereinfacht, indem sie Endinstallateuren und EPCs mehr Systemtransparenz und Informationen bietet.

„Technologie für das Flottenmanagement ist der nächste wichtige Wegbereiter für erneuerbare Energien, und die EI-Plattform von Tigo wird diesen Bereich mit verbesserter Datenerfassungs- und Analysesoftware voranbringen“, sagte Archie Roboostoff, Vorstand des Softwarebereichs bei Tigo Energy. „Wir sind zuversichtlich, dass die aktualisierte EI-Lösung Installateure dabei unterstützen wird, ihre Energiesysteme voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Ergebnisse.“

Tigo Energy unterstützt die Umsatz- und strategischen Ziele von Installateuren durch einen ganzheitlichen Ansatz beim Energiemanagement und durch die Bereitstellung hochwertiger Hardware- und intelligenter Softwarelösungen. Mit Hunderten von Terabyte an Daten zur Solarsystemleistung, die bisher erfasst wurden, steigt der Wert der resultierenden Analysen weiter an. Installateure können das auswählen, was für ihre Systeme und Flotten am besten funktioniert. Zu den wichtigsten Funktionen der EI-Lösung, welche die Arbeitsabläufe und Interaktionen von Installateuren verbessern, gehört Folgendes:



Flottenmanagementansicht für Installateure zum einfachen Sortieren und Analysieren installierter Systeme



Stromflussdiagramme mit interaktiven Grafiken, die archivierte und Echtzeitdaten zur Stromerzeugung und -verteilung präsentieren



Erweiterte Leistungsberichte, welche die Alarmmüdigkeit von Installateuren reduzieren



Seiten mit erweiterten und aktualisierten Grafiken, u. a. mit Kalenderfluss und Einkommensstatistiken, die den Geldwert der Energieerzeugung anzeigen



Innovative Kioskansicht mit Energiedetails für Anlagenbesitzer, die Freunden, Kollegen und Kunden ihr Engagement für erneuerbare Energien anschaulich machen können



Anfang dieses Jahres gab Tigo Energy bekannt, dass es seit 2009 in Zehntausenden von Installationen mehr als 75 GWh Energie wiedergewonnen hat. Mit EI können Benutzer und Installateure auf die Energierückgewinnungsfunktion zugreifen, ein Tool, das die Optimierung des Energiesystems für eine höhere Energieerzeugung quantifiziert. Bestehende Kunden, welche die Plattform derzeit nutzen, werden automatisch auf die neueste Version von EI umgestellt, die vorherige Version der Plattform steht jedoch auf Kundenwunsch ebenfalls weiterhin zur Verfügung.

Die Plattform ist im Web und als mobile Anwendung namens Tigo EI im App Store von Apple und im Play Store von Google verfügbar.

Mehr über Tigo Energy erfahren Sie auf tigoenergy.com.

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

