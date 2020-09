TikTok: Bahnt sich ein Deal in letzter Minute an? – dieser US-Software-Konzern könnte als Gewinner hervorgehen

Es könnte tatsächlich ein Deal in letzter Minute werden und der Erfolgs-App TikTok des chinesischen Konzerns Bytedance einen Verbleib in den USA ermöglichen, allerdings in einer anderen Konstellation, als den Verkauf des US-Geschäfts.

Eine entscheidende Rolle dabei spielen könnte der Software-Konzern Oracle, denn der soll nun als „Technologie-Partner“ im amerikanischen Markt für TikTok tätig sein, wie mehrere US-Medien berichtet haben. Es war zunächst unklar, ob diese Lösung US-Präsident Donald Trump zufriedenstellt. Er setzte dem chinesischen Tiktok-Besitzer Bytedance unter Verweis auf die Datensicherheit ursprünglich eine Frist bis Mitte September, sich vom US-Geschäft zu trennen.

Microsoft war erfolglos

In der Nacht zum Montag teilte zunächst Microsoft mit, dass sein Angebot für Tiktok abgelehnt worden sei. Der Windows-Riese hatte wochenlang über einen Kauf des Tiktok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien verhandelt. Zuvor hatte die chinesische Regierung sich in die Position gebracht, einen solchen Deal zu blockieren. Gemäß neuen Regeln von Ende August dürfen unter anderem „IT-Technologien mit Personalisierung auf Basis von Datenanalyse“ nur mit einer Erlaubnis der Regierung ins Ausland verkauft werden. Software von Tiktok fällt unter diese Beschreibung.

Oracle soll Teil einer Alternativlösung sein

Eine mögliche Rolle für Oracle könnte sein, die Daten amerikanischer Tiktok-Nutzer zu speichern. Trump bezeichnet Tiktok als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Anfang August untersagte er US-Firmen und -Bürgern unter Verweis darauf Geschäfte mit Tiktok – dieses Verbot soll Mitte September greifen. Ohne einen Deal droht Tiktok damit das Aus in den USA. Trump betont vor wenigen Tagen, die Frist werde nicht verlängert. Sie läuft gemäß der Anordnung bis zum 20. September, während Trump mehrfach den 15. September als Stichtag nannte.

Mitte November soll zudem ein weiterer Trump-Erlass in Kraft treten, laut dem sich Bytedance von allen Daten von Nutzern in den Vereinigten Staaten trennen müsse. Auch darf Bytedance in den USA danach kein Eigentum mehr besitzen, das für den Betrieb von Tiktok genutzt werde. Tiktok weist die Vorwürfe zurück und betont unter anderem, dass Daten amerikanischer Nutzer nicht nach China übermittelt würden.

Oracle-Mitgründer Larry Ellison ist Trump-Unterstützer

Oracle hat keine Erfahrung mit sozialen Medien – ist aber ein Anbieter von Cloud-Diensten und ist zum Beispiel einer der Dienstleister des Videokonferenz-Dienstes Zoom. Der 76-jährige Oracle-Mitgründer Larry Ellison gilt als einer der wichtigsten Trump-Unterstützer im Silicon Valley. Das „Wall Street Journal“ berichtete, nun müssten das Weiße Haus und ein für ausländische Investitionen in den USA zuständiges Gremium dem Deal zustimmen. Auch die „New York Times“ und der Finanzdienst Bloomberg schrieben, dass Oracle als Technologie-Partner auftreten solle. Tiktok lehnte einen Kommentar ab.

Die Hoffnungen der Anleger auf Oracle als neue Lösung sind jedenfalls bereits geweckt. Im vorbörslichen US-Handel notiert die Aktie derzeit mit einem Plus von fast 10 Prozent bei mehr als 62 Dollar. Selbst die Lösung als Datenspeicheranbieter für die US-Kundschaft berspricht lukrativ zu sein, auch wenn dies für Oracle einige Umstrukturierungen zu bedeuten hat, da TikTok in den letzten Monaten zu enormer Popularität gekommen ist und über 100 Millionen Nutzer in den USA hat. Eine ähnlich langfristige Erfolgsstory wie die von Instagram, Snapchat und Co. steht hier also potenziell in den Startlöchern.

onvista/dpa-AFX

