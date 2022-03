TILRAY - Cannabis-Aktie startet wieder durch!

Nach einer wirklich schweren Zeit scheinen Anleger den Cannabis-Sektor wiederentdeckt zu haben. Die Aktien von Tilray konnten in den vergangenen Tagen um stolze 75 % zulegen. Allein heute steigt der Aktienkurs auf Tradegate um weitere 8,06 % an, nachdem die Kurse gestern zweistellig explodierten.

Nicht zu jedem Preis!

In den nächsten Wochen wird man jedoch sehen müssen, wie nachhaltig die aktuellen Kursgewinne tatsächlich sind. Charttechnisch gesehen wurde mit dem Ausbruch über 6,586 EUR ein Doppelboden vollendet. Aus diesem heraus könnten die Kurse in den nächsten Wochen auf knapp 8,59 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von fast 12 EUR durchstarten.

Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen sollten auf dem Weg nach oben jedoch eingeplant werden. Das trifft auch auf die aktuelle Kaufwelle zu. Vor allen Dingen aus tradingtechnischer Sicht wäre ein zweites Standbein wünschenswert, schon allein deshalb, um noch einmal günstiger in die Aktie einsteigen zu können.

Tilray Inc.

Fazit: Der Cannabis-Sektor und mit ihm ist auch die Tilray-Aktie wieder interessant. Persönlich würde ich jedoch nicht mehr zu diesen hohen Kursen direkt investieren wollen. Die kurzfristige Gefahr einer Konsolidierung ist schlicht zu groß. Darüber hinaus würde mit einer solchen auch das CRV besser werden. Jetzt abzuwarten hat also Vorteile, die man sich jedoch zu dem Preis erkauft, bei einer weiterhin hochdynamischen Rally nicht dabei zu sein. Ein nicht unmögliches, letztlich aber auch nicht hochgradig wahrscheinliches Szenario.

