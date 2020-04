Tochtergesellschaft von IPValue Management lizenziert Kioxia Corporation für das von Elpida Memory erworbene Patentportfolio

Das Unternehmen IPValue Management, Inc. („IPValue“), hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Longitude Licensing Ltd. („Longitude“) der Kioxia Corporation („Kioxia“) eine nicht exklusive weltweite Patentlizenz für das Longitude-Patentportfolio mit mehr als 1400 erteilten und anhängigen Patenten in Ländern in Nordamerika, Asien und Europa erteilt hat. Kioxia ist ein erstklassiger Halbleiteranbieter, der Flash-Speicher und SSDs für eine Vielzahl namhafter Kunden weltweit anbietet.

Der Kioxia-Vertrag setzt den Erfolg von Longitude bei der Lizenzierung auf dem Hochtechnologiemarkt fort. „Seit dem Erwerb der Elpida-Memory-Patente im Jahr 2013 hat Longitude eine Reihe bedeutender Verträge mit dem Portfolio abgeschlossen und über 250 Millionen US-Dollar aus Lizenzen generiert“, sagte John Lindgren, CEO von IPValue.

„Wir freuen uns, das Elpida-Memory-Patentportfolio von Longitude zu einvernehmlichen Bedingungen an Kioxia lizenziert zu haben“, sagte Joe Villella, Chief Licensing Officer von Longitude. „Kioxia tritt einer wachsenden Liste führender Unternehmen bei, die eine Lizenz für das Elpida-Memory-Portfolio von Longitude erworben haben.“

Über IPValue Management

Der Auftrag von IPValue ist die Förderung von Innovationen durch Zusammenarbeit mit führenden Technologiefirmen, um aus ihren IP-Portfolios Erträge zu generieren. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat IPValue mehr als 2 Mrd. USD aus Patentlizenzen erwirtschaftet und 1 Mrd. USD an seine Partner weitergegeben. IPValue ist gegenwärtig Eigentümer und Vermarktungsverwalter von mehr als 7000 Patenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.IPValue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200413005039/de/

George Park

george.park@ipvalue.com