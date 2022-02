Tolle Angelegenheit: Dieser amerikanische Versorger bietet derzeit über 5,5 % Dividendenrendite!

Wäre es nicht schön, wenn man die aktuellen Turbulenzen an den Märkten einfach geflissentlich ignorieren könnte? Es könnte hier meines Erachtens durchaus eine bestimmte Gruppe von Anlegern geben, welche die derzeitige Situation wahrscheinlich relativ gelassen sehen.

Ich meine hier die sogenannten Dividendeninvestoren. Denn diese haben nämlich gleich zwei Vorteile. Zum einen, weil sie aufgrund ihres Investmentstils ja nicht zwingend jeden Tag die Kurse ihrer Aktien verfolgen müssen. Und zum anderen, weil sie ja in der Regel auch weiterhin von den erhaltenen Dividenden profitieren können.

Doch ist bei Weitem nicht jede Aktie für die Dividendenanlage als geeignet anzusehen. Andererseits gibt es aber auch Branchen, die bei Dividendenjägern recht hoch im Kurs stehen. Unter anderem zählen hier seit Langem amerikanische Versorger mit dazu. Zu diesen gehört beispielsweise auch die PPL Corporation, welche aktuell mit einer Dividendenrendite von über 5,5 % aufwartet.

Kurzer Überblick

Die PPL Corporation wurde bereits 1920 in Pennsylvania gegründet. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass PPL als Kürzel für Pennsylvania Power and Light steht. Das Energieunternehmen betreibt hauptsächlich Kraftwerke, die mit Kohle, Erdöl oder auch Erdgas betrieben werden.

Nach eigenen Angaben versorgt PPL in den USA mehr als 2,5 Mio. Kunden mit Energie. Und der Konzern soll in den Regionen, wo er tätig ist, in Bezug auf die Kundenzufriedenheit mit zu den Besten gehören. Um ein intelligenteres und sichereres Energienetz aufzubauen, hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren über 20 Mrd. US-Dollar in die Verbesserung der Energieinfrastruktur investiert.

Kommen wir zur Dividende

Ihre Anteilseigner am Gewinn zu beteiligen, hat bei PPL schon eine lange Tradition. Denn bereits am 01.04.1946 bekamen die Aktionäre ihre erste Dividende ausgezahlt. Und bis heute ist in jedem weiteren Quartal zuverlässig eine Gewinnausschüttung gezahlt worden.

Es gab auch immer wieder einmal Anhebungen der Dividende. Allerdings muss man dieser Stelle anmerken, dass diese in den letzten zehn Jahren mit Steigerungen zwischen 2,0 und 3,5 % allerdings nicht ganz so üppig ausgefallen sind.

Doch trotz alledem kann man aber PPL aufgrund der langen Dividendenhistorie sicherlich als zuverlässigen Ausschütter bezeichnen. Die letzte Quartalsdividende betrug 0,415 US-Dollar je Aktie und fand am 03.01.2022 den Weg auf die Konten der Investoren. Für 2022 ist also voraussichtlich mit einer Gesamtjahresdividende von 1,66 US-Dollar je Anteilsschein zu rechnen.

Blicken wir noch auf die Aktie

Da wir allein mit der Höhe der Dividende noch nicht allzu viel anfangen können, werfen wir auch noch einen Blick auf die Aktie des Energielieferanten. Diese befindet sich schon seit Längerem in einer Seitwärtsbewegung und notiert aktuell mit 29,53 US-Dollar (09.02.2022) in etwa auf demselben Niveau wie vor zehn Jahren.

Große Kurssprünge sind hier also sicherlich nicht zu erwarten. Dafür können die Papiere aktuell mit einer Dividendenrendite von 5,62 % glänzen. Für Einkommensinvestoren sicherlich ein durchaus interessanter Wert. Hinzu kommt noch die generell recht aktionärsfreundliche Dividendenpolitik der PPL Corporation.

Wer noch die Aktie eines Energiekonzerns als Dividendenlieferant sucht und sich mit dem eher seitwärts laufenden Kurs anfreunden kann, könnte sich meiner Meinung nach also durchaus einmal etwas genauer mit der PPL Corporation beschäftigen.

Der Artikel Tolle Angelegenheit: Dieser amerikanische Versorger bietet derzeit über 5,5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images