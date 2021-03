Tolle Investmentidee gesucht? Mit diesen beiden Aktien von den begrenzten Wasserressourcen profitieren!

Wer an der Börse aktiv ist, der ist in der Regel ja immer auf der Suche nach guten Investmentideen. Hier könnte es unter Umständen von Erfolg gekrönt sein, wenn man sich mit Firmen beschäftigt, die aufgrund ihres Geschäftsmodells in einem sehr interessanten Markt tätig sind. Umso mehr, wenn es um ein Produkt oder eine Dienstleistung geht, welche von begrenzten Ressourcen abhängig ist.

Eine solche Ressource, die nun einmal nicht unendlich zur Verfügung steht, ist Wasser. Und hier vor allem das Trinkwasser. Ich denke deshalb, dass Firmen, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Wasserbereich haben, durchaus als gutes Investment gelten könnten. Schauen wir uns heute deshalb zwei solcher Unternehmen einmal kurz an.

Vielen Investoren dürfte der US-amerikanische Konzern Essential Utilities wahrscheinlich noch unter seinem früheren Namen Aqua America bekannt sein. Hauptsächlich ist das Unternehmen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung tätig. In den USA versorgt es in zehn Bundesstaaten rund 5 Mio. Menschen mit Wasser.

Für Langfristanleger ist die Aktie des Konzerns ein wahrer Traum. Denn ihr Kurs klettert nun schon seit 30 Jahren, unterbrochen von kurzen Schwächephasen, unaufhaltsam nach oben. Allein in den letzten zehn Jahren lag der Kurszuwachs bei etwas mehr als 140 %. Allerdings bewegten sich die Papiere von Essential Utilities die letzten zwölf Monate eher seitwärts. Mit einem Kurs von 43,28 US-Dollar (12.03.2021) notieren sie aktuell aber dennoch 18 % höher als vor einem Jahr.

Dies könnte an den Zahlen für das Jahr 2020 liegen. Denn die Corona-Pandemie konnte dem Wasserkonzern anscheinend in keiner Weise das Geschäft verderben. Ganz im Gegenteil. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterten alleine die Umsatzerlöse um sage und schreibe 63 %. Und auch das Nettoergebnis hat sich mit einem Zuwachs von 27 % recht signifikant erhöht.

Die Essential-Utilities-Aktie weist derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 auf und liefert dem Investor aktuell eine Dividendenrendite von 2,32 %. Aufgrund seines Geschäftsmodells könnten die langfristigen Aussichten für das Unternehmen meines Erachtens als sehr gut bezeichnet werden. Denn auch in Zukunft wird wohl kaum jemand auf sauberes Trinkwasser verzichten können. Wer dies genauso sieht, könnte mit Essential Utilities gerade sein Langzeit-Wasser-Investment gefunden haben.

Die amerikanische Firma Xylem ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich Wasser- und Abwassertechnologie. Dennoch ist sie den meisten Investoren hierzulande wohl kaum bekannt. Unter anderem gehören Analyseinstrumente, Regler, Pumpen und das nötige Zubehör zum Produktportfolio des Konzerns.

Auch Xylem bewegt sich gewissermaßen in einem sehr soliden Geschäftsumfeld. Dies lässt sich sehr schön am Aktienkursverlauf des Unternehmens erkennen. Konzentriert man sich hier nur einmal auf einen Zeitraum von fünf Jahren, sieht man bei der Xylem-Aktie einen Kurszuwachs von 163 %. Aber auch in der jüngsten Vergangenheit zeigte die Aktie Stärke und notiert derzeit mit 101,29 US-Dollar (12.03.2021) ganze 56 % höher als noch ein Jahr zuvor.

Obwohl Xylem erst 2011 damit begonnen hat, eine Ausschüttung zu zahlen, so kann man die Dividendenpolitik des Konzerns doch als sehr aktionärsfreundlich beschreiben. Gerade erst wurde die Gewinnbeteiligung das neunte Jahr in Folge angehoben. Und zwar stieg die Quartalsdividende um 7,7 % von 0,26 US-Dollar auf nun 0,28 US-Dollar je Aktie an. Im Jahr 2012 sahen wir an dieser Stelle noch einen Wert von 0,1012 US-Dollar je Anteilsschein. In diesem Zeitraum sehen wir also eine Steigerung von insgesamt 177 %.

Für das laufende Jahr rechnet Xylem gegenüber 2020 mit einem Umsatzanstieg von 6 bis 8 % und beim Ergebnis je Aktie (EPS) mit einer Erhöhung, welche in einem Korridor zwischen 14 und 26 % liegen soll. Alles in allem also gute Aussichten, was sich in einem weiterhin guten Aktienkursverlauf niederschlagen könnte. Für Investoren, die auf Rendite mit Wasser setzen möchten, könnte also auch die Xylem-Aktie durchaus einmal einen genaueren Blick wert sein.

