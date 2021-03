Ton zwischen China und USA wird vor Spitzengespräch rauer

Peking (Reuters) - Kurz vor den ersten Spitzengesprächen der neuen US-Regierung mit China wird der Ton zwischen beiden Seiten rauer.

Die Führung in Peking kritisierte am Mittwoch Vorwürfe von US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin wegen der Gebietansprüche der Volksrepublik im Südchinesischen Meer sowie des Umgangs mit der Sonderverwaltungszone Hongkong und der muslimischen Uiguren-Minderheit scharf. "Die gemeinsame Erklärung der USA und Japans ist ein bösartiger Angriff auf die chinesische Außenpolitik und mischt sich grob in die inneren Angelegenheiten Chinas ein, um Chinas Interessen zu schaden", sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Japan nannte er einen "strategischen Vasallen" der USA.

China sei aber dennoch an einem Dialog interessiert, sagte der Außenamtssprecher. Die Annahme der US-Einladung zeige den guten Willen und die Aufrichtigkeit Chinas. Am Donnerstag und Freitag wollen Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im US-Bundesstaat Alaska Gespräche mit chinesischen Spitzendiplomaten führen, die ersten Spitzenberatungen beider Seiten unter der Regierung des neuen Präsident Joe Biden.

Blinken und Pentagon-Chef Austin hatten nach einem Treffen mit ihren japanischen Kollegen in Tokio in einer gemeinsamen Erklärung China Verstöße gegen internationale Regeln zur Durchsetzung von Territorialansprüchen im Südchinesischen Meer vorgeworfen und auch Sorgen wegen des Vorgehens gegen die Demokratiebewegung in Hongkong und den Umgang mit den Uiguren geäußert. Blinken sagte, China verhalte sich aggressiv und repressiv und schüre die Spannungen in der Region. Auch der Taiwan-Konflikt wurde in diesem Zusammenhang genannt. Die chinesische Regierung setzt auf eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA unter Biden, die unter dessen Vorgänger Donald Trump auf einem Tiefpunkt angelangt waren.