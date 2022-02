Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite, die jetzt auf deine Watchlist gehört!

Eine Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite? Insbesondere wenn es weitere Volatilität durch den Ukraine-Konflikt oder auch andere Baustellen gibt, kann es clever sein, eine solche Qualitätsaktie auf die eigene Watchlist zu legen.

Für mich ist die Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite, die jetzt auf die Watchlist gehört, jedenfalls die von Realty Income. Gerade die letzten, unternehmensorientierten Neuigkeiten haben gezeigt, welche Qualität in dieser Aktie steckt. Die Historie beweist hingegen, dass dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust ein wirklich qualitativer Ausschütter ist, der eigentlich immer eine Menge Potenzial besitzt.

Kleiner Hinweis noch vorab: Die operativen Auswirkungen eines Ukraine-Konflikts sollten eher überschaubar sein. Dafür gibt es, wie gesagt, Qualität und eine starke Dividende.

Realty Income: Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite!

Realty Income kommt nach einer bereits erfolgten kleineren Korrektur jetzt inzwischen wieder auf 4,5 % Dividendenrendite. Das ist kein Wert, der top-notch ist. Aber es hat in der Vergangenheit bereits niedrigere Werte gegeben. Immerhin: Steigende Zinsen in den USA können dazu führen, dass die Dividendenrenditen von REITs in Zukunft weiter anziehen. Das heißt, ich würde eine Position jetzt nicht groß aufbauen, sondern eher phasenweise in den monatlichen Ausschütter investieren.

Aber kommen wir zur Qualität, warum ausgerechnet diese Chance jetzt als Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite bezeichnet werden kann. Zunächst einmal ist es die monatliche Dividende, die vierteljährlich erhöht wird und in diesem Juni das 52. Jahr mit beständigen Ausschüttungen vervollständigt. Dividendenwachstum ist ein Bestandteil. Aber zuletzt vor allem wieder ein qualitatives Element. Zum Spätherbst oder Winter hat Realty Income die Dividende schließlich um 5,1 % im Vergleich zu vorher erhöht. Etwas, das sich nach der Pandemie fortsetzen könnte.

Unternehmensorientiert zeigt Realty Income auch seine Qualitäten als Top-Aktie. Zuletzt verleibte man sich schließlich den VEREIT ein, was ab sofort Wachstumspotenzial bedeuten kann. Aber auch die Akquisition eines Casinos für 1,7 Mrd. US-Dollar ist ein Qualitätsmerkmal gewesen. Für einige Analysten tritt der REIT damit in eine neue Ära eines größeren quantitativen Wachstums ein. Wobei Realty Income in diesem Markt aufgrund seiner Größe vielleicht noch eher alleine ist.

Damit zeigt sich, dass so mancher Zweifel gar nicht angebracht sein muss. Bei der Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite zweifeln einige Investoren inzwischen, ob weiteres Wachstum überhaupt möglich ist. Inzwischen sehen wir: Größere Zukäufe oder auch Portfolioerweiterungen um große Elemente sind genau das, was das noch bezwecken kann.

Auf die Watchlist!

Realty Income ist daher für mich eine Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite, die jetzt auf die Watchlist gehört. Die Dividende ist jedenfalls sehr, sehr stark und unternehmensorientiert ergeben sich Wachstumsmöglichkeiten. Zwar ist die Zinserhöhung etwas, das man im Auge behalten sollte. Immerhin tangiert das die Attraktivität von REITs und der Dividende. Aber womöglich ergeben sich deutlich günstigere Kauf-Konditionen. Insgesamt eine spannende Qualität, um herausragende Renditen und ein wachsendes, passives Einkommen einzufahren. Auch, beziehungsweise vor allem mit Blick auf die langfristige Zukunft.

Der Artikel Top-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite, die jetzt auf deine Watchlist gehört! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool