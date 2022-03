Top-Aktien, die sich realistisch ver-3-fachen können, selbst ohne neues Rekordhoch!

Top-Aktien, die sich ver-3-fachen können, sind im Allgemeinen besonders spannend. Mit einer solchen Performance hievt man die eigene Rendite auf ein vollkommen neues Level. Wobei neben der Aktie die Allokation und der eigene Einsatz im Allgemeinen entscheidend sind.

Aber selbst wenn du noch keine solche Aktie im Depot hast: Lass uns heute Pinterest und Teladoc Health als potenzielle Top-Aktien ins Visier nehmen, die sich ver-3-fachen können. Und das sogar ohne dass sie dazu ein Rekordhoch ausbilden müssten. Das zeigt nicht nur, wie tief die Aktien bereits gefallen sind. Nein, sondern auch, wie groß die Chancen womöglich sind.

Top-Aktie, die sich ohne Rekordhoch ver-3-fachen kann: Pinterest

Pinterest ist für mich eine erste mögliche Top-Aktie, die sich ver-3-fachen kann, ohne, dass sie ein neues Rekordhoch benötigt. Derzeit notiert die Aktie bei ca. 25 US-Dollar. Das Rekordhoch liegt wiederum bei 89,90 US-Dollar, mit 75 US-Dollar wäre man nicht einmal auf diesem Level.

Was macht diese Aktie zu einer spannenden Aktie mit dieser Möglichkeit? Zunächst einmal, dass die Monetarisierung des Ökosystems eine Menge Fortschritte gemacht hat. Pinterest hat zuletzt 847 Mio. US-Dollar an Umsatz im vierten Quartal des Jahres 2021 ausgewiesen. Vor weniger als zwei Jahren lag dieser Wert noch bei unter 300 Mio. US-Dollar im Vierteljahr. Aber auch mit einem Nettogewinn in Höhe von 175 Mio. US-Dollar ist die Social-Media-Plattform in den schwarzen Zahlen. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 5 gemessen an den Zahlen für das vierte Quartal hochgerechnet auf das Gesamtjahr ist für mich preiswert. Vor allem, wenn ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein solides Gewinnwachstum anhalten sollten.

Pinterest besitzt als Top-Aktie jedoch für mich noch eine Menge Möglichkeiten, um das operative Geschäft locker mehr als zu ver-3-fachen. Ich sehe in der Kreativplattform die Verknüpfung zum E-Commerce, mehr Monetarisierung durch Kreativ-Marketing-Content oder andere Möglichkeiten. Selbst Videos können Mehrwerte bringen. Die Chance ist jedenfalls vorhanden, dass diese Performance möglich ist.

Teladoc Health: Es geht vor allem um den Gesamtmarkt

Auch die Aktie von Teladoc Health zähle ich zu diesem Kreis dazu. Die ehemalige Top-Aktie während der Pandemie ist bis jetzt auf einen Aktienkurs von 69,17 US-Dollar zurückgefallen. Nicht einmal das 52-Wochen-Hoch von 231 US-Dollar würde man mit einem Ver-3-fachen des Aktienkurses erreichen. Das Rekordhoch liegt über diesem Wert.

Teladoc Health besitzt zwar einige Wachstumsprobleme, aber trotzdem rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum zwischen 25 und 30 %. Und das sowohl im Jahr 2022 als auch gemäß der mittelfristigen Prognose bis zum Jahr 2024. Damit könnte auch hier das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf einen Wert von unter 3 sinken, wenn es einen Jahresumsatz von 4 Mrd. US-Dollar gibt.

Mein Kernargument, warum sich Teladoc Health jedoch langfristig ver-3-fachen kann, ist das Marktpotenzial. Mit einem jetzt vorhandenen Gesamtmarkt von 5,5 Mrd. US-Dollar in der Telemedizin und einem Jahresumsatz von 2 Mrd. US-Dollar ist das US-Unternehmen gut positioniert. Langfristig soll der adressierbare Gesamtmarkt auf ein dreistelliges Milliardenvolumen klettern. Geduld ist jetzt zwar das Gebot der Stunde. Aber in diesem zukünftigen Megatrend-Markt kann sich genau das langfristig auszahlen.

