Top-Aktien im Zukauf-Modus: Etsy & Innovative Industrial Properties

Top-Aktien, die sich im Zukauf-Modus befinden, könnten grundsätzlich überaus interessant sein. Die Theorie dahinter ist eigentlich relativ simpel: Über Zukäufe können die jeweiligen Unternehmen das Wachstum beschleunigen und damit der Bewertung der Aktie einen Kick geben.

Die Top-Aktien Etsy und Innovative Industrial Properties machen dabei mit Zukäufen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten auf sich aufmerksam. Riskieren wir daher jetzt einen Blick auf die Investitionsthesen. Sowie auf die Frage, warum die Zukäufe jetzt so wichtig sein könnten.

Top-Aktie Etsy: Wirklich spannende Zukäufe!

Eine erste Top-Aktie, die jetzt mit brisanten Zukäufen auf sich aufmerksam macht, ist die von Etsy. Der E-Commerce-Akteur mit der gleichnamigen Plattform für Self- und Handmade-Waren hat sogar in den letzten Wochen zweimal die Möglichkeit gehabt, das eigene Kerngeschäft über Zukäufe zu erweitern. Beides könnten interessante Möglichkeiten für die Plattform beziehungsweise den Konzern sein.

Zunächst ist es mit Depop eine britische Plattform gewesen, die jetzt zum Kosmos dieser Top-Aktie gehört. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die auf Secondhand-Mode setzt. Ein klarer Wachstumsmarkt mit deutlich zweistelligem Umsatzwachstumspotenzial auf längere Sicht. Allerdings ist das nicht das einzige Kaufobjekt und es sind nicht die einzigen 1,6 Mrd. US-Dollar gewesen, die das Management von Etsy investiert hat.

Erst vor wenigen Tagen verkündete das Management von Etsy, dass man mit dem Zukauf von Elo7 in den brasilianischen Markt einsteige. Auch bei dieser Plattform liegt der Fokus auf Self- und Handmade-Ware, was eigentlich das Kerngeschäft von Etsy in dieser Region erweitert. Wobei dieser Onlinehandelsplatz zunächst eigenständig bleiben soll.

Die Top-Aktie Etsy macht sich jedenfalls mithilfe von Zukäufen daran, das Wachstum zu beschleunigen. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Immerhin könnte sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal wirklich auf 15 bis 25 % verlangsamt haben. So, wie es die Prognosen des Managements vorhersehen.

IIPR: Alles für das Dividendenwachstum

Eine zweite Top-Aktie, die zugegebenermaßen mal nicht mit Zukäufen glänzen kann, ist Innovative Industrial Properties. Trotzdem gibt es auch hier regelmäßig Meldungen darüber, dass es dem Management des Cannabis-REIT gelungen sei, weitere Deals im Immobilien-Segment einzufädeln.

Alleine in diesem Jahr kann Innovative Industrial Properties neun Zukäufe für das eigene Portfolio vorweisen, was definitiv eine starke Wachstumsbasis darstellt. Vor allem, wenn wir bedenken, dass das Portfolio derzeit aus unter 100 verschiedenen Immobilien besteht. Ohne Zweifel können diese Zukäufe daher in Summe Wachstum bedeuten.

Wachstum, das bei der Top-Aktie wiederum in Dividendenwachstum umgemünzt wird. Innovative Industrial Properties hat gerade frisch im Juni verkündet, die Quartalsdividende um weitere 6 % im Quartalsvergleich auf 1,40 US-Dollar zu erhöhen. Definitiv ein spannender Ansatz und auch hier genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die US-Politik könnte die Cannabisbranche mittel- bis langfristig möglicherweise auf Bundesstaatsebene legalisieren. Ein Gesetzesvorstoß könnte zudem die Möglichkeit kreieren, dass US-Geldhäuser die Branche in legalen Bundesstaaten mit Kapital versorgen dürfen. Das könnte Konkurrenz für den REIT bedeuten. Wobei es gerade jetzt gilt, mit Zukäufen und langfristigen Mietverträgen noch einmal das operative Fundament auszubauen und die Wachstumsgeschichte anzuheizen.

Der Artikel Top-Aktien im Zukauf-Modus: Etsy & Innovative Industrial Properties ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images