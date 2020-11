Top-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite: Diese Namen gehören jetzt auf die Watchlist!

Eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite kann für Foolishe Dividendenjäger ein attraktiver Kompromiss sein. Teilweise existieren in diesen Gefilden starke, zuverlässige Ausschütter mit ebenfalls soliden Dividenden. Die außerdem vergleichsweise preiswert bewertet sind.

Interesse an einer solchen Aktie? Top! Dann lass uns einen Blick auf zwei Aktien mit über 5 % Dividendenrendite werfen, die jetzt auf die Watchlist gehören. Wer weiß, vielleicht findest du ja einen Namen, der auch einen Platz in deinem Portfolio verdient haben könnte.

Allianz : Top 5 % Dividendenrendite & mehr!

Eine erste Top-Aktie, die jetzt über 5 % Dividendenrendite vorweist, ist zunächst die der Allianz. Sollte der DAX-Versicherer erneut eine Vorjahresdividende von 9,60 Euro ausschütten, so entspräche das bei einem derzeitigen Aktienkurs von 168,28 Euro (07.11.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 5,70 %. Ein ziemlich interessanter Wert. Vor allem jetzt.

Einerseits sieht die fundamentale Bewertung jetzt insgesamt recht preiswert aus. Gemessen an einem 2019er-Buchwert je Aktie könnte die Allianz sogar unter ihrem inneren Wert bepreist werden. Allerdings ist das bei Weitem nicht alles. Gerade jetzt arbeitet der DAX-Versicherer nämlich an seinem Turnaround, wie die Zahlen für das dritte Quartal gezeigt haben.

Die Umsätze sind zwar moderat im mittleren einstelligen Prozentbereich gesunken. Das Ergebnis je Aktie kletterte im dritten Quartal jedoch sogar um 7,2 % im Jahresvergleich auf 5,01 Euro. Auf verwässerter Basis lag das Plus bei immerhin noch 4,9 % auf 4,89 Euro. Für die ersten neun Monate liegt das Ergebnis je Aktie somit bei 12,07 Euro, was lediglich noch 16,4 % unter dem Vorjahreswert liegt. Die Abwärtsdynamik in Zeiten von COVID-19 hat sich somit deutlich verlangsamt.

Das wiederum zeigt, wie operativ stark die Aktie der Allianz selbst in der Krise ist. Für die Dividende ist das ein gutes Zeichen. Immerhin zeigen die Zahlen für die ersten neun Monate bereits, dass die Dividende vom operativen Ergebnis je Aktie gedeckt bleibt. Das könnte für die kommende Ausschüttung wichtig werden.

Medical Properties: 5 % Dividendenrendite & Wachstum

Eine zweite Top-Aktie, die jetzt auf über 5 % Dividendenrendite kommt, ist außerdem die von Medical Properties. Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, kurz REIT, der ein Dividenden-pur-Paket vom Ansatz her ist. Gemessen an einer aktuellen Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar und einem Aktienkurs von 18,79 US-Dollar läge die Dividendenrendite jetzt bei 5,74 %. Auch das kann ziemlich attraktiv sein.

Vor allem, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen riskieren: Medical Properties hat im dritten Quartal seinen moderaten Wachstumskurs fortgeführt. Die für REITs wichtigen Funds from Operations kletterten von 0,33 US-Dollar auf 0,41 US-Dollar (auf bereinigter Basis), was einem Wachstum von 24,2 % entsprochen hat. Das Ausschüttungsverhältnis liegt hingegen bei moderaten 65,8 %, was zeigt: Hier existiert noch viel Spielraum, der entweder für weiteres operatives Wachstum verwendet werden kann, oder aber für künftige Dividendenerhöhungen.

Die derzeitige Dividende von Medical Properties ist daher nicht bloß sicher, sondern könnte auch konsequent weiter erhöht werden. Mitsamt einer derzeitigen Dividendenrendite von weit über 5 % könnte das eine attraktive, günstige Ausgangslage sein. Zumal das Kurs-FFO-Verhältnis auf annualisierter Basis jetzt bei ca. 11,5 liegt.

Diese Aktien gehören auf die Watchlist!

Suchst du daher eine Dividendenrendite von über 5 % und eine Top-Aktie? Falls ja, dann könnten die Anteilsscheine der Allianz und von Medical Properties jetzt interessant sein. Beide Aktien scheinen preiswert bewertet sowie ein Turnaround- oder Wachstumspotenzial zu besitzen. Damit gehören sie zumindest auf die Watchlist. Oder vielleicht sogar auf eine noch konkreter werdende Liste.

