Top-Buffett-Aktie Verizon: Na, ob die Dividendenperle nach dem Q4 noch ein Kauf ist?

Verizon Communications hat sich inzwischen zu einer Top-Buffett-Aktie gemausert. Immerhin ist der Wert der Beteiligung ausreichend, um auf einem der Top-Plätze zu stehen. Zwar kommt die Aktienposition längst nicht an Größen wie Apple, die Bank of America oder Coca-Cola heran. Trotzdem zeigt sich hier eine Menge Zuversicht.

Blicken wir heute auf Verizon Communications, das gerade ein frisches Quartalszahlenwerk veröffentlicht hat. Ob Warren Buffett diese spannende Aktie wieder kaufen würde? Die Antwort finden wir natürlich nicht ganz, aber zumindest in Teilen in diesem wichtigen Zahlenwerk.

Top-Buffett-Aktie Verizon: Nach Q4 immer noch stark?

Verizon Communications kann jedenfalls an einigen wichtigen Stellen liefern. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern weist für das Geschäftsjahr 2021 unterm Strich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,32 US-Dollar aus. Auf bereinigter Basis läge der Wert sogar bei 5,39 US-Dollar. Vielleicht schon jetzt der Hinweis: Die Aktie ist gemessen an einem Aktienkurs von 53 US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 vergleichsweise günstig bewertet.

Es gibt jedoch auch einen Wachstumsdämpfer. Verizon Communications musste beim Umsatz im vierten Quartal einen Rückgang von 1,8 % auf 34,1 Mrd. US-Dollar hinnehmen. Der operative Cashflow schrumpfte von 41,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf 39,5 Mrd. US-Dollar. Der freie Cashflow lag mit 19,3 Mrd. US-Dollar sogar bedeutend unter dem Vorjahreswert von 23,6 Mrd. US-Dollar. Wobei die Top-Buffett-Aktie damit weiterhin zeigt, dass sie eine echte Cash-Maschine ist.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von ca. 3 %, womit wieder eine Phase des moderaten Wachstums möglich erscheint. Beim Ergebnis je Aktie möchte Verizon Communications im laufenden Geschäftsjahr einen Wert von 5,40 bis 5,55 US-Dollar auf bereinigter Basis erzielen. Auch das würde bedeuten, dass wir ein moderates Wachstum sehen. Unterm Strich daher eine doch ziemlich interessante Ausgangslage.

Eine moderat wachsende Cash-Maschine?

Bei Verizon Communications hat es Licht und Schatten in diesem Zahlenwerk gegeben, für den Aktienkurs und einen kleinen Impuls hat es immerhin gereicht. Das Orakel von Omaha würde vermutlich auch heute noch in diese Top-Buffett-Aktie investieren. Es existiert weiterhin die Perspektive auf ein moderates Wachstum sowie ein Geschäftsmodell, das schon jetzt eine Menge freien Cashflow produziert, mit dazu eine starke Dividende.

Bleiben wir beim Thema Dividende: Verizon Communications zahlt derzeit 0,64 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von lediglich 48 % auf Basis des 2021er-Gewinns je Aktie ist die Dividende entsprechend sehr nachhaltig. Wobei die Dividendenrendite mit einem Wert von 4,82 % doch sehr attraktiv ist. Auch das ist ein Grund, warum das Orakel von Omaha, neben der günstigen Bewertung, vermutlich investieren würde.

Wer als Investor daher auf der Suche nach einer günstigen bis moderat bewerteten Aktie, einer starken und ebenfalls moderat wachsenden Dividende und einem cashflowreichen Geschäftsmodell ist, der ist hier genau richtig. Das ist ein Mix, der langfristig orientiert solide Renditen generieren kann. Je nachdem, wie viel Wachstum vorhanden ist, vielleicht auch ein Quäntchen mehr.

