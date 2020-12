Würdest du dich als Low-Risk-Investor definieren und bist mit diesem Ansatz auf der Suche nach Top-Dividendenaktien? Falls ja, hast du es möglicherweise etwas schwerer, spannende Aktien zu identifizieren. Immerhin: Die Bewertungslage vieler Aktien und Märkte ist schließlich alles andere als preiswert.

Aber lass mich dir eines sagen: Top-Dividendenaktien für Low-Risk-Investoren gibt es immer noch. Grundsätzlich könnten die Aktien von Realty Income und General Mills jetzt noch dazugehören. Warum gerade jetzt? Das soll uns im Folgenden etwas näher interessieren.

General Mills: Top für Low-Risk-Investoren!

Eine erste Top-Dividendenaktie für Investoren, die das Risiko eher meiden wollen, ist beispielsweise die von General Mills. Alleine die Ausrichtung als US-amerikanischer Lebensmittelkonzern ist alles andere als zyklisch und bietet viel defensive Klasse. Allerdings ist das gerade im Moment nur eine Seite dieser defensiven Medaille.

Insbesondere nach dem Zahlenwerk für das zweite Quartal können wir erkennen, wie stabil die Dividende ist. Derzeit schüttet General Mills 0,51 US-Dollar an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Aktienkurs von 59,40 US-Dollar (18.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und aktuelle Bewertungen) einer Dividendenrendite von 3,43 % entspricht. Das könnte auf eine Unterbewertung hindeuten, aber dazu gleich noch etwas mehr.

General Mills kam im letzten Quartal auf ein Ergebnis je Aktie von 1,06 beziehungsweise 1,11 US-Dollar. Ein Wert hiervon eben auf bereinigter Basis. Beide Werte zeigen jedoch: Das Ausschüttungsverhältnis liegt gegenwärtig bei unter 50 %, was trotz der hohen Dividendenrendite ein sehr, sehr moderater Wert ist. Das könnte auf weiteres Ausschüttungswachstumspotenzial hindeuten.

Die Anteilsscheine von General Mills werden derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 14 und 15 bepreist, was ebenfalls ziemlich attraktiv ist und eine Sicherheitsmarge darstellen könnte. Für mich ist die General-Mills-Aktie daher eine Top-Dividendenaktie für Low-Risk-Investoren.

Realty Income: Weitere Top-Dividendenaktie!

Eine weitere Top-Dividendenaktie für risikoaverse Investoren ist zudem die von Realty Income. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust glänzt alleine mit 604 monatlichen Dividenden in Folge sowie 109 Dividendenerhöhungen über diesen Zeitraum. Eine mustergültige Historie, die viel Qualität und defensive Klasse versprüht.

Das Dividendenportfolio ist mit 6.500 Immobilien über viele Branchen verteilt sehr diversifiziert. Das steht ebenfalls für Qualität. Aber lass uns zu der Frage zurückkehren, warum gerade jetzt die Anteilsscheine von Realty Income eine Top-Dividendenaktie sind.

Mit einer monatlichen Dividende von 0,2345 US-Dollar und einem aktuellen Aktienkurs von 59,52 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei starken 4,72 %, was definitiv ein attraktiver Wert ist. Der außerdem mit Funds from Operations von zuletzt 0,81 US-Dollar und einem Ausschüttungsverhältnis von 86,8 % weiterhin sehr nachhaltig ist. Zudem könnte Realty Income aufgrund von COVID-19 eine solide Turnaround-Option besitzen. Foolishe Investoren könnten jetzt auf diesen moderat bewerteten, dividendenstarken Zahler setzen.

Top-Dividendenaktien für jetzt?

Die Aktien von General Mills und Realty Income bieten daher eine Menge Potenzial. Wobei beide Anteilsscheine preiswert bewertet sein könnten (oder zumindest moderat für die defensive Klasse). Sowie eine attraktive Perspektive besitzen. Das könnte sie jetzt zu Top-Dividendenaktien werden lassen, über die Foolishe Low-Risk-Investoren durchaus nachdenken können.

Top-Dividendenaktien für Low-Risk-Investoren! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images