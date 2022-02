Top-Dividendenaristokraten, die ich mit 3,5 % bis 5 % Dividendenrendite erneut kaufe

Top-Dividendenaristokraten sind in meinem Depot noch eher unterpräsent. Allerdings existieren einige spannende Ausschütter, die in den kommenden Jahren dazu zählen können. Starke Historien und ein noch nicht adeliger Status sind manchmal auch attraktiv.

Aber bleiben wir bei unserem eigentlichen Thema: Coca-Cola und Realty Income sind zwei Top-Dividendenaristokraten, die ich für eine volatile Phase erneut auf meiner Watchlist habe. Und die ich wieder nachkaufe, wenn für mich die Bewertung und das Potenzial für das passive Einkommen stimmt. Wann das im Einzelfall der Fall ist? Das wollen wir uns ein wenig näher ansehen.

Realty Income: Top-Dividendenaristokrat mit 5 % Dividendenrendite?

Realty Income ist in vielerlei Hinsicht ein Top-Dividendenaristokrat. Schon die Konditionen mit der monatlichen Dividende sind sehr bequem und erlauben es, alle ca. 30 Tage eine Ausschüttung zu erhalten. Das ist jedoch nicht alles. Nein, sondern es geht auch um die inzwischen fast 620 monatlichen Ausschüttungen. Ein Zeitraum, der über 51 Jahre andauert.

Innerhalb dieses Zeitraums hat das Management von Realty Income über 110-mal die Dividende erhöht. Regelmäßige Erhöhungen gehören also zum Gesamtmix dazu. Außerdem ist ein Ausschüttungsverhältnis von derzeit 83 % weiterhin sehr nachhaltig. Mit über 10.000 Einheiten ist das Immobilienportfolio zudem sehr diversifiziert. Es gibt daher eine Menge, was einem bei diesem Top-Dividendenaristokraten unternehmensorientiert sehr gefallen kann.

Allerdings gehört die Aktie schon zu meinen größeren Beteiligungen in meinem Dividenden-Depot. Die derzeitigen rund 4,24 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19,6 sind zwar nicht zu teuer. Aber doch vergleichsweise fair. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 und einer Dividendenrendite von über 5 % würde ich eher zugreifen. Lieber wäre mir eine höhere Dividendenrendite und eine noch günstigere Bewertung. Mal sehen, was in einem Crash vielleicht kommt.

Coca-Cola: Mit 3,5 % Dividendenrendite im Depot

Die Coca-Cola-Aktie würde ich ebenfalls erneut kaufen. Allerdings habe ich in den vergangenen Monaten eine erste Aktienposition aufgebaut. Für weiteres Gewicht müsste auch hier eines passieren: Der Top-Dividendenaristokrat müsste mir mehr passives Einkommen ermöglichen. Oder eben eine höhere Dividendenrendite mitbringen. Wobei: Eigentlich ist es ein königlicher Ausschütter.

Wenn wir es näher betrachten, so gehört die Coca-Cola-Aktie mit ihren seit fast sechs Jahrzehnten beständig erhöhter Dividenden zum Kreis der Dividendenkönige. Weder die Inflation noch die letzte Coronakrise noch die Finanzkrise oder die Dotcom-Blase und andere Korrekturen oder Crashs konnten der Dividende etwas anhaben. Wobei das nicht heißt, dass der US-Getränkekonzern keine Abschwünge erlebt hat. Die New Coke ist zum Beispiel wie die Pandemie eine größere Herausforderung gewesen.

Für die Qualität dieses Top-Dividendenaristokraten und eigentlich königlichen Ausschütters wäre ich bereit, bewertungstechnisch einige Abstriche zu verkraften. Mit 3,5 % Dividendenrendite wäre es dann jedoch so weit und die Aktie würde ein weiteres Mal in meinem Depot landen.

Der Artikel Top-Dividendenaristokraten, die ich mit 3,5 % bis 5 % Dividendenrendite erneut kaufe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

