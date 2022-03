Top-Qualitätsaktien weit oben auf meiner Watchlist!

Auf meiner Watchlist befinden sich auch einige Top-Qualitätsaktien. Das heißt Unternehmen, die mit ihrer Qualität bestechen und die langfristig orientiert jede Marktphase meistern können. Was sie im Einzelfall beinhalten, das braucht natürlich etwas Kontext.

Die zwei Top-Qualitätsaktien, die jetzt sehr weit oben auf meiner Watchlist stehen, sind Walt Disney und Store Capital. Ein Nachkauf könnte sich kurzfristig anbahnen.

Top-Qualitätsaktie Walt Disney: In der Nähe des Tiefpunkts

Walt Disney ist eine erste Top-Qualitätsaktie, die ich jetzt weit oben auf meiner Watchlist sehe. Bei einem momentanen Aktienkurs von 125 Euro liegt das 52-Wochen-Tief von ca. 115 Euro in nicht allzu weiter Ferne. Das kann wiederum daran liegen, dass es einige Belastungsfaktoren gibt. Neben der Pandemie ist es vor allem die Wachstumsschwäche, die sich zuletzt bemerkbar gemacht hat.

Trotzdem besitzt Walt Disney weiterhin jede Menge Qualität. Disney+ ist ein starker Streaming-Dienst, der in Windeseile fast 129,8 Mio. Abonnenten gewonnen hat. Konzernübergreifend dürfte bald die Marke von 200 Mio. Nutzern fallen. Zudem existieren starke Freizeitparks, die auf willige Verbraucher und ihre Milliardenumsätze warten. Das kann langfristig ein Value-Wachstums-Mix für Foolishe Investoren sein.

Walt Disney wird für mich daher eine Top-Qualitätsaktie in der Nähe ihres Tiefpunktes, bei der ich mich zudem frage, ob die Summe der Einzelteile langfristig nicht bedeutend wertvoller sind als die momentane Marktkapitalisierung von 252 Mrd. US-Dollar. Ich glaube, dass dieses Setting definitiv vorhanden sein könnte.

Buffett-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite sind selten

Buffett-Aktien, die auf über 5 % Dividendenrendite kommen, sind eher selten. Top-Qualitätsaktien weisen dieses Merkmal in der Regel nicht auf. Eben weil die enorme Qualität kaum mit preiswerten Bewertungen einhergeht, das Orakel von Omaha ist prädestiniert, genau darauf zu achten.

Das, was Store Capital jetzt jedoch auf ein günstigeres Niveau korrigieren lässt, ist unter anderem die Inflation. Selbst Qualitäts-REITs haben es schwerer. Rein optisch, weil teilweise Festgeld-Alternativen wieder attraktiver sind. Aber auch was das Finanzieren des zukünftigen Wachstums oder der Fremdmittel angeht. Unternehmensorientierte Auswirkungen sind daher vorhanden, aber in keinem allzu großen Stil.

Store Capital ist mit einer Dividendenrendite von momentan über 5,2 % daher eine Top-Qualitätsaktie mit einer starken Dividende. Auch das Ausschüttungsverhältnis von ca. 70,6 % zeigt, dass Investoren sich bei dem REIT eigentlich nicht um die Nachhaltigkeit sorgen brauchen. Für mich ist und bleibt das ein Mix, der langfristig solide Renditen generieren kann.

