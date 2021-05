Top-Tech-Aktien, die ideal für Anfänger sind

Du möchtest in Tech-Aktien investieren, bist jedoch noch nicht bereit, auf die starken Wachstumsaktien mit Zukunftspotenzial zu setzen? Verständlich, verständlich. Die momentane Korrektur im Tech-Segment hat schließlich gezeigt, dass es Risiken in Form von Volatilität gibt.

Allerdings könnte es ein, zwei Tech-Aktien geben, die ideal für Anfänger sind. Riskieren wir heute daher einen Blick auf Apple und Netflix, die zu diesem Kreis dazugezählt werden dürfen. Sowie, was diese zwei Aktien so ideal macht, damit Anfänger erste Schritte in diesem langfristig lukrativen Segment gehen können.

Apple: Eine ideale Tech-Aktie für Anfänger …?

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Apple-Aktie ein erster, idealer Anlaufpunkt sein könnte, wenn man zukünftig vermehrt in Tech-Aktien investieren möchte. Das hängt natürlich mit dem Fokus auf Technologie zusammen. Sowohl iPhones, Macs, selbst die Services, iTunes, das Streaming und digitale Finanzdienstleistungen sind sehr technologielastig. Allerdings nicht mehr so volatil oder unsicher, was einen einfacheren Zugang ermöglicht.

Die Apple-Aktie hat bereits ein Ökosystem kreiert. Die Kundenschicht ist loyal, die Marke bereits überaus beliebt und von Verbrauchern geschätzt. Zukünftig könnten weitere Lösungen vonseiten des Managements etabliert werden, die aufgrund der starken Wettbewerbsposition und des gigantischen Ökosystems ebenfalls Erfolge werden können. Ein Vorteil, den im Moment eher wenige Tech-Aktien besitzen.

Natürlich hat die Apple-Aktie ihren Preis. Eine Marktkapitalisierung von derzeit ca. 2,1 Billionen US-Dollar und ein deutlich zweistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis sind alles andere als wenig. Allerdings: Auch damit kannst du zumindest lernen, was es heißt, in teure Tech-Aktien zu investieren. Günstige Technologie-Aktien mit einem intakten Wachstum gibt es in der Regel eher selten.

Netflix: Platzhirsch im starken Megatrend

Eine zweite Tech-Aktie, die außerdem ideal für Anfänger sein könnte, ist die von Netflix. Damit können Foolishe Investoren am Beginn ihrer Karriere außerdem lernen, was es heißt, einer Wachstumsaktie in einem Megatrendmarkt zu folgen. Sowie gleichzeitig, wie die Aufs und Abs bei einer solchen Aktie zu verkraften sind.

Die Netflix-Aktie agiert im Moment schließlich im inzwischen härter umkämpften Streaming-Markt. Das bedeutet, dass es einen Fokus auf Abonnenten und Umsatzwachstum gibt. Ein Fokus, der viele Tech-Aktien in der Regel eint. Es geht schließlich noch nicht um Ergebnisse oder Dividenden. Oder sonstige klassisch-fundamentale Dinge.

Der Vorteil bei der Netflix-Aktie ist zudem, dass es sich hierbei ebenfalls um eine etablierte Dienstleistung in einem Megatrendmarkt handelt. Das wiederum schafft etwas mehr Sicherheit, die für einen Anfänger potenziell entscheidend sein könnten.

Auch diese Tech-Aktie ist daher bereits ein wenig etablierter. Wobei auch diese Qualität einen Preis besitzt: Nämlich eine Marktkapitalisierung in Höhe von 216,8 Mrd. US-Dollar. Aber Qualität hat eben manchmal ihren Preis.

