Top-Wirtschaftsmächte bereit zu Maßnahmen in Corona-Krise

RIAD (dpa-AFX) - Die Top-Wirtschaftsmächte sehen in der Lungenkrankheit Covid-19 ein Risiko für die Erholung der Weltwirtschaft. Die Auswirkungen des Ausbruchs würden genau beobachtet, erklärten sie im Abschlussbericht nach dem Treffen der G20-Finanzminister in Saudi-Arabien. "Wir sind bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Risiken zu begegnen", hieß es in dem am Sonntag veröffentlichten Papier. Weitere Gefahren seien geopolitische Spannungen und die anhaltenden Handelskonflikte.

Die globale Risikoüberwachung solle verbessert werden, erklärten die Finanzminister. Am Samstag hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) wegen der Auswirkungen des Coronavirus bereits seine Wachstumsprognosen gesenkt. Die Weltwirtschaft werde voraussichtlich um 0,1 Prozentpunkte weniger wachsen als bisher angenommen./tam/DP/nas