Top-Zertifikate – ein kleiner Schritt reicht!

Die Aktienmärkte haben den Börsencrash vom Frühjahr weitgehend weggesteckt. Der DAX® nimmt bereits das Allzeithoch wieder ins Visier. Der EuroStoxx®50 hat einen Großteil der Verluste aufgeholt und notiert nur noch 13 Prozent unter dem Rekordhoch. Die Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff, milliardenschwere Konjunkturpakete seitens der Regierungen sowie Maßnahmen der Notenbanken trieben die Märkte in einer V-Formation nach oben. Frühindikatoren wie der heute veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex deuten eine konjunkturelle Erholung an. Der eine oder andere Anleger rechnet dennoch kurzfristig mit einer Konsolidierung. Die Bewertungen sind bei vielen Titeln bereits ambitioniert. Zudem besteht das Risiko einer zweiten Corona-Welle, welche die Notierungen zeitweise unter Druck setzen könnten. Anlegern, denen ein Direkteinstieg aktuell zu riskant ist, bieten sich mit Top-Zertifikaten interessante Investmentalternativen.

HVB Top Zertifikate sind mit einem Basispreis und einem Höchstbetrag ausgestattet. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Notiert der Basiswert am finalen Beobachtungstag auf Höhe des festgelegten Basispreises oder darüber erhalten Investoren den Höchstbetrag ausbezahlt. Andernfalls gibt es die vereinbarte Zahl von Aktien. Entscheidend ist dabei nur die Notierung am finalen Beobachtungstag. Die Kursentwicklung bis dort hin, ist völlig irrelevant für die Rückzahlung am Laufzeitende.

Beispiel: Top-Zertifikat auf die Aktie von BASF SE. Der Basispreis ist 100 Prozent x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag. Der Anfängliche Beobachtungstag ist in diese Fall der 3. September 2020. Der Nennbetrag wurde bei 1.000 Euro und der Höchstbetrag bei 1.400 Euro fixiert. Am finalen Beobachtungstag am 31. Mai 2023 wird der aktuelle Kurs der BASF-Aktie mit dem Basispreis verglichen. Notiert das Papier auf Höhe des Basispreises oder darüber, erhalten Investoren 1.400 Euro pro Wertpapier. Dabei ist nicht entscheinden, ob die Aktie wenige Cents oder mehrere Euro darüber liegt. Der Rückzahlungsbetrag ist fix bei 1.400 Euro pro Wertpapier. Andernfalls erhalten Investoren eine festgelegte Zahl von Aktien. Die Zahl hängt vom Basispreis ab und somit ebenfalls erst am 3. September bestimmt.

Investmentmöglichkeiten

Top-Zertifikate für Spekulationen auf eine Seitwärtsentwicklung der jeweiligen Aktie



Basiswert WKN Emissionspreis in Euro

Basispreis in Euro

Höchstbetrag in Euro

Finaler Beobachtungstag Allianz SE HVB4MS 1.020 *) 1.400 30.04.2024 BASF SE HVB4MV 1.020 *) 1.400 31.05.2023 Bayer AG HVB4MZ 1.020 *) 1.400 31.10.2023 Continental HVB4MW 1.020 *) 1.400 02.05.2023 Daimler AG HVB4MR 1.020 *) 1.400 02.04.2024 Delivery Hero SE HVB4MU 1.020 *) 1.400 03.01.2022

*) 100% x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag ; Anfänglicher Beobachtungstag ist der 03.09.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2020; 14:45 Uhr

