TopBuild-Aktie: Dank Öl-Rallye mit viel Schub in die Energiewende

Kennst du TopBuild? Das US-Unternehmen ist zurzeit mein kleiner Geheimtipp in Sachen Energiewende. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Florida beschäftigt sich primär mit dem Vertrieb und der Installation von Dämmmaterialien.

Jetzt ist Umdenken gefragt

Der tragische Krieg in der Ukraine erhöht das Risiko einer globalen Energiekrise immens. Zudem bin ich nicht der Einzige, der davon ausgeht, dass sich Europa dringend von den fossilen Brennstoffen verabschieden muss. In den vergangenen Jahren haben Industrie und Politik hier viel verpasst.

Der Blick auf die aktuelle Lage am Markt macht klar, dass es nun gilt, anzupacken: In den USA sind die Benzinpreise nach dem Einfuhrverbot für russisches Öl in die Höhe geschnellt. Der landesweite Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin übertraf die Marke von 4,00 US-Dollar und den Rekord von 2008, der bei 4,11 US-Dollar. In der Zwischenzeit sackten die Aktienkurse der Öl- und Gaskonzerne in den vergangenen Tagen um 7,1 % ab. Der Gigant Chevron verlor sogar 7,2 %.

Da russische Konzerne etwa 30 bis 40 % des europäischen Gasbedarfs befriedigen, bietet sich jetzt eine große Chance, die Energiewende beherzt einzuleiten. Wir Fools können in diesem Umfeld einige Leckerbissen finden, wenn wir uns clever anstellen.

Ein weites Feld voller Chancen

Das Thema Energiewende reicht natürlich weiter als nur bis zum Ende von Öl- und Gas-Importen. Setzen wir doch einfach mal am anderen Ende an: Den eigenen Verbrauch herunterzuregeln und damit die Nachfrage zu senken, bringt auch etwas.

Dämmstoffe für Häuser liegen seit langer Zeit im Trend, werden durch die aktuelle Krise aber nochmals Schub aufnehmen. TopBuild ist genau hier ein aussichtsreicher Kandidat.

TopBuild ist Marktführer

Zumindest in den USA, wenn es darum geht. Bei rund 40 % aller privaten Bauprojekte ist TopBuild eingebunden. Klasse! Und mit der Übernahme von Distribution International konnte TopBuild sein Produktportfolio nochmals erweitern. Jetzt bietet das Unternehmen seine Dienste auch im B2B-Bereich an. Große Immobilien-Investoren zählen bald schon zur Kundschaft.

Und dabei läuft es operativ heute schon einwandfrei. Der Umsatz verdoppelte sich seit März 2017 bis heute. Die Gewinnmarge kletterte im gleichen Zeitraum von 3,4 auf 9,3 %. Und der Free Cashflow kletterte von 73 auf 347 Mio. US-Dollar. Das ist ein Plus von satten 375 %. 4X-Alarm also!

Rosige Zukunft mit Hindernissen

Das Management um Robert Buck geht weiterhin von einem hohen organischen Wachstum aus, was sich bereits jetzt im Auftragseingang bestätigt. Allerdings bestehen auch in dieser Branche Probleme in den Lieferketten. Zudem drohen steigende Rohstoffkosten, den Gewinn zu schmälern. Und zu allem Überfluss herrscht nicht nur aufgrund der Corona-Krise ein akuter Mangel an Arbeitskräften. Ohne menschliche Arbeit lässt sich kein Haus dämmen.

TopBuild hat Potenzial

In der Bilanz hat sich durch die Übernahme von Distribution International einiges getan. Die verzinsten Schulden stiegen von 794 Mio. auf rund 1,7 Mrd. US-Dollar. Außerdem stieg der Goodwill in der Bilanz auf 1,95 Mrd. US-Dollar.

Durch diese und einige andere Übernahmen kletterte der Verschuldungsgrad auf mittlerweile 92 %. Das ist happig. Wenn du in die Aktie investieren möchtest, solltest du die Bilanz von TopBuild auf jeden Fall im Auge behalten.

Ist die TopBuild-Aktie ein Investment wert?

Zum aktuellen Kurs von 226,82 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 22,9. Damit sieht die Aktie zwar auf den ersten Blick attraktiv aus. Aber wenn wir uns die Branche der langlebigen Konsumgüter anschauen, ist die TopBuild-Aktie vergleichsweise hoch bewertet. Im Durchschnitt liegt das KGV hier bei 9,5.

Aber der Trend Energiewende ist nicht wegzudiskutieren. Die Chancen bleiben und die Wachstumsstory ist intakt. Womöglich baue ich in den kommenden Tagen eine kleine Position auf. Wenn der Kurs fällt, kaufe ich nach. Noch mutiger bin ich bei dieser Aktie.

