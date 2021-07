Toppan Merrill ernennt Nachfolgerin für Vorstandsvorsitz

JoAnn Kern folgt auf Jeffrey Riback in der Position des President bei Toppan Merrill und wird die Entwicklung des Unternehmens zu einem branchenweit führenden und expertengestützten Lösungsanbieter vorantreiben.

Toppan Merrill, eine Tochtergesellschaft von Toppan Leefung Pte. Ltd. und Teil der Toppan Inc., der weltweit führenden Druckerei-Gruppe, kündigte JoAnn Kern als Nachfolgerin für die Position des President an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006013/de/

(Photo: Business Wire)

Jeffrey Riback, der seit 2012 als President tätig war, wurde nun in den Ruhestand verabschiedet. Jeffrey Riback wird seinen Sitz im Board of Directors von Toppan Merrill behalten. ​

„JoAnn Kern ist eine Vollblutunternehmerin und globale Wirtschaftsführerin. Sie verfügt über die notwendige Expertise und Leidenschaft, um die Mission von Toppan Merrill, die Expansion des Unternehmens durch expertengestützte Technologie für unsere Kunden, erfolgreich zu gestalten”, so Jeffrey Riback.

JoAnn Kern betrachtet dies als große Chance, um die über 50-jährige Tradition von Toppan Merrill bei der Bereitstellung erstklassiger technologiebasierter Lösungen weiterzuführen, um unternehmenswichtige Inhalte effizienter und präziser zu kommunizieren.

„Am wichtigsten für Toppan Merrill ist das Bestreben, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Meine Vision besteht darin, eine globale Marke durch die Bereitstellung zukunftsweisender Technologieinnovationen in Verbindung mit anerkannter Branchenkompetenz zum Erfolg zu führen”, so JoAnn Kern.

JoAnn Kern kann die Rolle des President sofort übernehmen und ist bereits seit 20 Jahren für Toppan Merrill tätig, wo sie zuletzt die Aufgaben des Chief Financial Officer innehatte. Toppan Merrill plant bereits die Einstellung eines neuen Chief Financial Officer, um Joann Kern zu ersetzen.

Über Toppan Merrill

Toppan Merrill, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Financial Printing und Kommunikationslösungen, gehört zu Toppan Inc., einem diversifizierten führenden Unternehmen für Drucklegungen, Kommunikationswesen, Sicherheitsfragen, Verpackungs- und Dekorationsmaterialien, Elektronik und digitale Transformationen mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen generiert jährliche Umsatzerlöse von rund 14 Mrd. US-Dollar. Toppan Merrill ist seit fünf Jahrzehnten ein Branchenpionier und Vertrauenspartner der Rechtsgemeinschaft, Finanzwelt und Wirtschaft. Das Unternehmen bietet Sicherheit, innovative Lösungen für komplexe Inhalte und Kommunikationsanforderungen. Mithilfe von proaktiven Partnerschaften, beispielloser Expertise, kontinuierlichen Innovationsanstrengungen und unerreichten Serviceleistungen bietet Toppan Merrill nahtlose Erlebnisse für unternehmenswichtige Inhalte rund um Kapitalmarkttransaktionen, finanzielle Berichterstattung und regulatorische Meldungen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen für regulierte und nicht regulierte Branchen.

Dank seiner globalen Erfahrung mit großen Kapitalmärkten erbringt Toppan Merrill herausragende Serviceleistungen rund um den Globus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toppanmerrill.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006013/de/

Sarah Reilly

Senior Director, Marketing

sarahreilly@toppanmerrill.com