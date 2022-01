Toshiba ernennt Andrew McDaniel zum Leiter seines europäischen Einzelhandelsgeschäfts

Die Einstellung von McDaniel, einer versierten Führungskraft für Technologie und Unternehmensleitung, erfolgt im Zuge des Engagements von Toshiba für die Vergrößerung seines globalen Einzelhandelsgeschäfts durch Stärkung seiner Geschäftstätigkeiten in Europa

Toshiba Global Commerce Solutions hat heute die Ernennung des Technologie- und Geschäftsinnovators Andrew McDaniel zum Managing Director und Senior Vice President für Europa mit Wirkung zum 15. Januar 2022 bekanntgegeben. Von Irland aus wird McDaniel die Leitung aller Geschäftstätigkeiten des Unternehmens übernehmen und dabei Rance Poehler, dem globalen Präsidenten und CEO von Toshiba Global Commerce Solutions, unterstehen.

Andrew McDaniel, Managing Director and Senior Vice President of Europe, Toshiba Global Commerce Solutions (Photo: Business Wire)

„Europa ist ein dynamischer Markt, der an der Spitze der Innovationen im Einzelhandel steht. Viele unserer Kunden und Partner sind hier zu Hause“, sagte Poehler. „Passend zu unserem Engagement für das Wachstum des Einzelhandels weltweit ist Andrew mit seinen nachweislichen Erfolgen und seiner umfassenden Erfahrung mit der Entwicklung technischer Lösungen und unternehmerischer Innovationen genau der Richtige für die Leitung unserer Bestrebungen zur Beschleunigung digitaler Transformation und die Befähigung unserer phantastischen Partner in der Region“, sagte Poehler weiter.

McDaniel verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit der Leitung kundenorientierter Technologieunternehmen und der Definition und Implementierung multinationaler Initiativen für die digitale Transformation. Er hatte bisher eine Reihe internationaler Führungsrollen bei Dell inne. Hier lag sein Schwerpunkt auf den Strategien des Unternehmens für Cloud und Unternehmensinformatik und bei der Entwicklung von Kundenlösungen für große und mittelgroße Unternehmen und den öffentlichen Sektor in ganz Europa.

„Die ist ein entscheidender Moment für die Einzelhändler und Partner Europas, die angesichts ständiger Veränderungen darauf hinarbeiten, agiler und resilienter zu werden“, sagte McDaniel. „Es ist außerdem ein entscheidender Moment für Toshiba: Das Unternehmen stärkt und erweitert seine Ressourcen für Technologie, Software und Services auf Grundlage umfassender Branchenkenntnisse und bewährter Expertise sowie seiner Zusammenarbeit mit Partnern in der gesamten Region. Meine Aufgabe wird darin bestehen, diese unglaublichen Ressourcen so anzuordnen, dass Einzelhändler Transformationen vollziehen und mehr Wachstumschancen für unsere Partner in ganz Europa schaffen können“, sagte er weiter.

