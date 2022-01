Umfangreiche Erweiterung der ELERA-Plattform und -Lösungen leitet eine neue Ära der Einzelhandelstechnologie ein – agil, vernetzt und unendlich anpassungsfähig

Toshiba Global Commerce Solutions kündigte heute auf der National Retail Federation Conference eine umfangreiche Erweiterung seiner ELERATM -Unified-Commerce-Plattform der nächsten Generation an und treibt damit die digitale Transformation im Einzelhandel voran. Die Erweiterung leitet eine neue Ära der Einzelhandelstechnologie ein – agil, vernetzt und unendlich anpassungsfähig.

„Einzelhändler können ihren digitalen Wandel nicht vorantreiben, wenn sie sich mit jahrzehntealter Technologie und Hunderten von individuell entwickelten Integrationen herumschlagen müssen, deren Wartung enorme Ressourcen erfordert“, sagt Rance Poehler, Präsident und CEO von Toshiba Global Commerce Solutions. „ELERA ist ein Durchbruch, der das Ende der technologischen Verbindlichkeiten bedeutet und eine modulare Grundlage bietet, die es ihnen ermöglicht, ihr Unternehmen mit einer Geschwindigkeit zu transformieren, die zuvor nicht möglich war.“

„Die Kunden stellen nicht nur fest, dass ELERA bereits erste Geschäftsergebnisse liefert, sie sind auch begeistert von der Freiheit, die sie nun haben, um mit innovativen Ideen und Diensten zu experimentieren und diese dann auf ihre gesamte Geschäftstätigkeit zu übertragen“, fügte er hinzu.

Die Ankündigung umfasst:



Mehr als 45 native Microservices, API-first-Entwicklung und Low-Code- und No-Code-Selbstentwicklungstools versetzen Einzelhändler in die Lage, eine einzige Plattform zu nutzen, um einheitliche Einzelhandelslösungen für alle physischen und digitalen Touchpoints, Geräte und Systeme zu entwickeln, zu iterieren und zu skalieren





Die neue ELERA IoT-Plattform (Internet of Things) ermöglicht die nahtlose Vernetzung und den Austausch von Daten zwischen IoT-Geräten. Die neue KI-gestützte Lösung zur Produkterkennung mit Edge-Kameras verkürzt den Selbstcheckout, verbessert die Personalauslastung, reduziert Verluste und Schwund und sorgt für eine genauere Inventarübersicht





Die nächste Generation von ELERA-Touchpoints und -Anwendungen für die Bereiche Point of Sale, Self-Service, Loyalty (Kundenbindung) und Promotions (Verkaufsförderung) nutzt Microservices, um nahtlose Einkaufserlebnisse zu schaffen und Abläufe zu optimieren



Digitalisierung, Expansion, Experimentieren

Die ELERA-Expansion von Toshiba erfolgt zu einer Zeit, in der die vorrangigen Methoden, die Einzelhändler früher zur Kundenbindung eingesetzt haben, wie z. B. Rabatte und Prämien, nicht mehr die einzigen Faktoren sind, die die Markentreue beeinflussen oder den zukünftigen Umsatz fördern. Das Einkaufsverhalten der Verbraucher wird heute von anderen Faktoren beeinflusst, darunter der Einsatz von Technologien, die das Einkaufen bequemer und effizienter machen.

Eine Studie von Toshiba und PYMNTS.com unter 2.100 Verbrauchern hat ergeben, dass mehr als 35 Prozent der Käufer angeben, dass der Zugang zu besseren digitalen Funktionen sie dazu bringen könnte, anderen Händlern ihre Kundentreue zu schenken.

ELERA beschleunigt die Digitalisierung und Harmonisierung, indem es Einzelhändlern Low- und No-Code-Tools und eine zentrale Plattform für die Entwicklung, Iteration und Skalierung neuer Anwendungen und Dienste über Touchpoints und Geräte hinweg zur Verfügung stellt, die ihre gesamte physische und Online-Geschäftsinfrastruktur umfassen.

Heute stehen mehr als 45 vorgefertigte Microservices und mehr als 550 APIs auf dem ELERA-Portal zur Verfügung, die von zugelassenen Einzelhändlern und unabhängigen Anbietern von Einzelhandelslösungen genutzt werden können.

Von diesen neuen Möglichkeiten profitieren sowohl der stationäre als auch der E-Commerce-Handel. Einzelhändler im stationären Handel können die Filialfunktionen innerhalb kürzester Zeit vereinheitlichen und skalieren und sie mit den Funktionen ihrer digitalen Plattform verknüpfen, wodurch sich die Entwicklungszeit verkürzt und der Aufwand für die Pflege mehrerer Software-Stacks entfällt. E-Commerce-Händler können einfacher und schneller physische Ladengeschäfte einrichten, indem sie Dienste und Funktionen nutzen, die sie bereits für ihre eigenen digitalen Kanäle entwickelt haben.

Die neue IoT-Plattform ermöglicht eine KI-gestützte Erkennung von Obst und Gemüse

Die KI-gestützte Produkterkennung von Toshiba, die auf der neuen ELERA-IoT-Plattform aufbaut, verdeutlicht die Leistungsfähigkeit der Verlagerung von intelligenten Geräten an den Netzwerkrand (Edge) und die Erweiterung dieser Geräte um KI-Funktionen (künstliche Intelligenz), die über die hochmoderne TCx®-EDGE-Kamera von Toshiba bereitgestellt werden.

Die Produkterkennung spielt eine zentrale Rolle bei der Einführung von Self-Checkout-Systemen und beseitigt dadurch traditionelle Hindernisse. Eine Studie von PYMNTS.com und Toshiba hat ergeben, dass 35 Prozent der Kunden der Ansicht sind, dass Selbstbedienungssysteme für den Einkauf von Waren nicht geeignet sind. 15 Prozent sagen, dass die Kioske bei der Bearbeitung ihrer Bestellungen voraussichtlich Fehler machen werden. 14 Prozent sind der Meinung, dass die Selbstbedienungskassen schwer zu bedienen sind.

Die ELERA-Warenerkennungslösung von Toshiba erhöht die Scangenauigkeit und reduziert die Notwendigkeit der manuellen Eingabe von Codes und des Eingreifens von Mitarbeitern in den Geschäften – so wird der Self-Checkout-Prozess zu einem schnelleren, angenehmeren und intelligenteren Erlebnis für die Verbraucher. Einzelhändler können geschäftliche Vorteile erzielen, wie z. B. Verbesserungen bei der Verlustprävention und der Personalauslastung, eine Verringerung des Warenschwunds und eine genauere Bestandsübersicht.

„Toshibas einzigartiger Ansatz zur Warenerkennung ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die ELERA-Plattform in Kombination mit KI- und Bildverarbeitungstechnologie im gesamten Einzelhandelsumfeld eingesetzt und skaliert werden kann“, sagt Yevgeni Tsirulnik, VP des Bereichs Digital Portfolio and Innovation bei Toshiba Global Commerce Solutions. „Mit der zunehmenden Verbreitung von Edge-Geräten und IoT-Sensoren können die von ihnen erfassten Daten für jede Anwendung, jedes Gerät und für jeden Touchpoint verfügbar gemacht werden. Die positiven Auswirkungen dieser modernen Technologien, die im Zusammenspiel und auf breiter Ebene funktionieren, werden sich auf den gesamten Einzelhandel auswirken“, fügte er hinzu.

Neue Touchpoints der nächsten Generation

Die Leistungsfähigkeit der ELERA-Plattform wird in einer neuen Welle von intelligenten, vernetzten End-to-End-Lösungen freigesetzt: Self-Service Kiosk, Point-of-Sale sowie Loyalty (Kundenbindung) und Promotions (Verkaufsförderung).

ELERA Self-Service (Selbstbedienung)

Eine neuartige Lösung, die Einzelhändlern hilft, Anwendungen und Ressourcen in kürzester Zeit zu erstellen, einzusetzen und wiederzuverwenden, um Kundenerlebnisse an Selbstbedienungs-Kiosk-Touchpoints zu managen. Die Leistungsfähigkeit der ELERA-Plattform sorgt für die Koordination und Orchestrierung von Hardware-Geräten, unterstützt die Benutzeroberflächen von Kunden und Mitarbeitern und ermöglicht den Datenaustausch mit anderen Einzelhandelsanwendungen.

ELERA-Point-of-Sale

Die nächste Generation der POS-Systeme schöpft vorhandene Investitionen optimal aus, indem sie einheitliche Handelsfunktionen auf der Ladeninfrastruktur aufbaut und bestehende Lösungen nicht mehr „ablösen und ersetzen“ muss. Die Handelsfunktionen können für jedes POS-Endgerät bereitgestellt werden, und neue Anwendungsfälle können mit Hilfe von Akzeleratoren und Low-Code- und No-Code-Entwicklungstools schnell entwickelt und bereitgestellt werden.

ELERA Loyalty & Promotions

Die nächste Generation von Loyalty & Promotions (Kundenbindung und Verkaufsförderung) nutzt fortschrittliche KI- und maschinelle Lerntechnologien sowie gemeinsam genutzte Daten aus anderen ELERA-Einzelhandelslösungen, um Einblicke in wichtige Kundenkennzahlen und -daten zu gewähren, z. B. in den Customer Lifetime Value (CLV) und die Segmentierung nach Einkaufsverhalten und Tier-Gruppierungen. Das intuitive Design ermöglicht es Geschäfts- und Marketingteams, Kundenbindungs- und Werbekampagnen über alle Geräte, Touchpoints, Systeme und Anwendungen hinweg zu erstellen, zu implementieren und nachzuverfolgen sowie Kundenprogrammdaten wie Prämienpunkte, Ladenbesuche und zugehörige Angebote zu managen.

„Durch unsere ELERA-Lösungen und -Plattform der nächsten Generation haben Einzelhändler endlich Zugang zu transformativen, skalierbaren Technologien, die die Entstehung von Erkenntnissen in Echtzeit, Edge-Computing und eine reibungslose Zukunft vorantreiben“, sagte Tsirulnik. „Die Zeiten, in denen diese und andere Technologien in Silos implementiert wurden, sind vorbei. Der tatsächliche Wert dieser fortschrittlichen Technologien kann nur realisiert werden, wenn sie miteinander verknüpft, zusammengeführt und auf einer einzelnen, flexiblen Plattform skaliert werden. So entsteht eine zentrale Quelle für sich entwickelnde Kundendaten, die jede Einzelhandelsanwendung intelligenter und von allen Geräten, Touchpoints und Systemen aus zugänglich macht“, fügte er hinzu.

Besuchen Sie die Toshiba-Website Accelerate with Purpose und registrieren Sie sich für die Virtual Experience für On-Demand-Präsentationen, Vorführungen und ELERA-Produktinformationen.

Über Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Ladentechnologie und die beste Adresse für Unified-Commerce-Lösungen im Einzelhandel. Gemeinsam mit einem globalen Team von spezialisierten Geschäftspartnern treiben wir die Zukunft des Einzelhandels mit innovativen Handelslösungen voran, die die Kundenbindung verbessern, das Einkaufserlebnis in den Geschäften transformieren und die digitale Transformation vorantreiben. Um mehr zu erfahren, gehen Sie auf commerce.toshiba.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005149/de/

Toshiba Global Commerce Solutions

Fredrik Carlegren

Vice President für Marketing

fcarlegren@toshibagcs.com