Verimatrix, führend in der Energieversorgung der modernen vernetzten Welt mit personenzentrierter Sicherheit, gab heute bekannt, dass sein Value-Added Reseller, die japanische Toshiba Information Systems (Japan) Corporation, die kryptografische Schlüsselschutztechnologie Verimatrix Whitebox in Verbraucherdruckern eines der führenden Hersteller des Landes implementiert hat. Whitebox ist Teil der Verimatrix Application Shielding-Lösungsfamilie.

„Freiliegende kryptographische Schlüssel sind eine bedeutende Schwachstelle im IoT-Code für angeschlossene Geräte“, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. „Unser Whitebox-Tool ermöglicht es Toshiba Information Systems (Japan), Schlüssel in den Code selbst aufzulösen und Algorithmen zu verschleiern, um das wichtige geistige Eigentum, die Anwendungen, Geräte und Daten seiner Kunden zu schützen. Der Einsatz unserer Whitebox-Technologie in den Geräten eines führenden Elektronikherstellers veranschaulicht unsere Fähigkeit, Partner problemlos in die Lage zu versetzen, fortschrittliche Sicherheitsarchitekturen einzusetzen. Das ist eine in unserer Branche unübertroffene Fähigkeit - und wir freuen uns, mit einem so angesehenen Partner wie Toshiba Information Systems (Japan) zusammenzuarbeiten, um seine IoT-Schutzfähigkeiten auf den Drucksektor auszuweiten“.

Die Abhängigkeit von hardwarebasierter Sicherheit kann kostspielig und umständlich sein. Aus diesem Grund arbeitet Verimatrix Whitebox in einer reinen Softwareumgebung ohne teure, widerstandsfähige Hardware. Mit diesem Ansatz kann eine Anwendung jedes beliebige Gerät unterstützen, ohne dass Gebühren für die Bereitstellung oder die mühsame Organisation und Bezahlung des Zugriffs anfallen. Mit Verimatrix Whitebox kann Toshiba Information Systems (Japan) das Druck-Ökosystem seiner Kunden rasch vor Cyberangriffen schützen.

„Als vertrauenswürdiger lokaler Partner von Verimatrix bieten wir Herstellern während des gesamten Auswahl- und Implementierungsprozesses für IoT-Sicherheit einen erheblichen Mehrwert“, erklärte Takashi Shigeishi, Senior Sales Manager bei Toshiba Information Systems (Japan). „Die Flexibilität und Skalierbarkeit der Verimatrix-Technologie ist für anspruchsvolle Hersteller sehr attraktiv. Verimatrix überträgt sowohl dem Integrationspartner als auch dem Gerätehersteller die Kontrolle über den fortschrittlichen IP-Schutz – das ist ein starkes Verkaufsargument, da wir ständig bestrebt sind, die Sicherheitsvorteile für unsere Kunden zu maximieren“, ergänzte Takashi Shigeishi, Senior Sales Manager bei Toshiba Information Systems (Japan).

Über Toshiba Information Systems (Japan) Corporation

Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 hat die Toshiba Information Systems (Japan) Corporation stets die modernsten Technologien in der Informationsindustrie eingesetzt. Als ein führendes Unternehmen im Bereich der Informationsdienstleistungen hat das Unternehmen diese Technologie genutzt, um eine Vielzahl von Computerisierungsanforderungen von Unternehmen und der Gesellschaft als Ganzes zu erfüllen. Nun stellt sich Toshiba Information Systems (Japan) den Herausforderungen des beschleunigten Wandels in der Informationstechnologie und ist entschlossen, ein zuverlässiger Partner für integrierte IT-Lösungen für seine Kunden zu sein. Besuchen Sie https://www.tjsys.co.jp/.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sportarten über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Märkte zu erobern. Wenn sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.verimatrix.com.

