Toshiba prüft Übernahmeangebot von Finanzinvestor CVC

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Technologiekonzern Toshiba hat ein Übernahmeangebot des europäischen Finanzinvestors CVC Capital Partners erhalten. Über die Offerte werde auf einer Vorstandssitzung beraten werden, sagte Unternehmenschef Nobuaki Kurumatani am Mittwoch in Tokio. In einer Mitteilung hieß es, Toshiba werde um weitere Informationen bitten und das Angebot sorgfältig prüfen. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, CVC wolle umgerechnet 21 Milliarden US-Dollar (rund 17,7 Mrd Euro) für den japanischen Traditionskonzern bieten./tk/DP/mis