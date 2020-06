TOTAL - GodmodePRO Volltreffer

Total S.A. - WKN: 850727 - ISIN: FR0000120271 - Kurs: 35,515 € (Paris)

Die Aktien des französischen Öl-Multis wurden erstmals (Pfeil türkis) am 22. April ("TOTAL - Am Scheideweg") im Rahmen eines GodmodePRO-Artikels als sehr attraktiver Longkandidat vorgestellt worden. Das Fazit der Betrachtung lautete: "Ausgehend von diesem Level gibt es heute eine erste kräftige Aufwärtsreaktion die durchaus mehr verspricht: So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter 29 EUR abrutscht, ist hier in den kommenden Tagen und Wochen eine Erholung in den Bereich 35 bis 38 EUR zu favorisieren."

Attraktives CRV geht voll auf

Ende der vergangenen Woche wurde dann noch einmal explizit darauf verwiesen, dass der genannte Kurszielbereich annähernd ausgereizt wurde. Den Artikel können Sie hier nachlesen. Die attraktivsten Setups mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gibt es auf GodmodePRO. Die 9,90 EUR im Monat dafür könnten sich als einer der besten "Trades" ihrer Karriere herausstellen.

Wie geht`s hier weiter?

Ausgehend vom Hoch knapp unterhalb des EMA200 hat der Wert zwischenzeitlich schon wieder über 10 % an Wert verloren und hat zurück an den EMA50 im Tageschart korrigiert. Ausgehend von dieser Unterstützung ist hier in den kommenden Tagen zunächst eine Stabilisierung denkbar. Eventuell ergibt sich ein erneuter Einstieg auf der Longseite, die Seitenlinie ist aktuell jedoch keine verkehrte Option.

TOTAL SA Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)