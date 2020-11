Total Telecom betont große Bedeutung des Wettbewerbs auf dem europäischen Telekommunikationsmarkt

Vertreter von Total Telecom sprachen im Rahmen einer Podiumsdiskussion beim Total Telecom Congress mit Luc Hindryckx, dem Generaldirektor der European Competitive Telecommunications Association (ECTA). Dabei wurden die große Bedeutung des Wettbewerbs auf dem europäischen Telekommunikationsmarkt und das enorme Wertschöpfungspotenzial der Branche erörtert.

Die Bewahrung eines wettbewerbsfähigen Markts im europäischen Telekommunikationssektor ist nach Auffassung der ECTA entscheidend, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit schnell und kostengünstig auf aktuellste Kommunikationstechnologien zugreifen kann. Angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage sind die Netzbetreiber bei der Wahl ihrer Zulieferer sehr verunsichert, was die Kosten auf vielfältige Weise in die Höhe treiben kann.

In einer vor Kurzem von der ECTA veröffentlichten Pressemitteilung warnt Luc Hindryckx davor, dass politische Beschränkungen zum einen zu einer Erhöhung der kurzfristigen Investitionsausgaben führen werden, da Infrastruktur ersetzt werden müsse. Zum anderen sei auch mit einem langfristigen Anstieg der Betriebskosten sowie mit negativen Auswirkungen auf andere wichtige Ziele zu rechnen, z. B. auf die Fähigkeit der Netzbetreiber, ihre Klimabilanz zu verbessern. Vor diesem Hintergrund geht Luc Hindryckx davon aus, dass sich die Einführung neuer Technologien wie 5G verzögern werde und damit die Gefahr bestehe, dass Europa auf dem internationalen Markt technologisch ins Hintertreffen gerate.

Bei Total Telecom weist man darauf hin, dass ein faires, ausgewogenes Umfeld im Telekommunikationsmarkt im derzeitigen Weltwirtschaftsklima, das durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nach wie vor stark in Mitleidenschaft geraten ist, immer wichtiger sei. Die Regierungen vieler Länder auf der ganzen Welt stellen den Telekommunikationssektor, und insbesondere 5G, in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zur wirtschaftlichen Erholung. Daher vertritt Total Telecom die Auffassung, dass ein funktionierender Wettbewerb und die Förderung von Investitionen in der Telekommunikationsbranche heutzutage wichtiger denn je seien.

