Total zahlt Quartalsdividende aus

Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) wird an diesem Mittwoch eine Zwischendividende in Höhe von 0,66 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Ex-Dividenden Tag war der 6. Januar 2020). Total zahlt seine Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 2,56 Euro ausgeschüttet. Für das Jahr 2019 ist eine Dividende von 2,68 Euro vorgesehen. Die Zahlung der dritten Zwischendividende wird am 1. April 2020 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 30. März 2020). Beim derzeitigen Aktienkurs von 50,35 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende für 2019 bei 5,32 Prozent. Bis zum Jahr 2020 ist eine Jahresdividende in Höhe von 2,72 Euro geplant. Seit dem Jahr 1982 wurde die Dividende nicht gesenkt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 sank der bereinigte Nettogewinn um 24 Prozent auf 3,02 Mrd. US-Dollar, wie Ende Oktober berichtet wurde. Es wurde ein Umsatz von 54,72 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 43,04 Mrd. US-Dollar). In den ersten 9 Monaten 2019 fiel der bereinigte Nettogewinn um 17 Prozent auf 8,66 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz betrug in den ersten 9 Monaten 151,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 156,87 Mrd. US-Dollar). Redaktion MyDividends.de