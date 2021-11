„Totally Clinical“ mit dem neuen Branchenpodcast von Teckro - jetzt auf Spotify, Apple und Google

Der Branchenpodcast ist eine Plattform zur Anregung unterschiedlicher Gespräche, um die klinische Forschung und eine bestmögliche Versorgung zu fördern

Teckro, der Entwickler einer Plattform für klinische Studien, die als einzige die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten ermöglicht, meldete heute den Start des Podcasts Totally Clinical: Trial Triumphs & Rad Trends. Die Reihe bietet ein Medium für verschiedene, im Bereich klinische Studien tätiger Akteure, um sich an Gesprächen zu beteiligen und neue Wege mit Blick auf Design, Durchführung und Verbesserung der Teilnahme anzuregen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006339/de/

Don't touch that dial! Get "Totally Clinical" with the new industry podcast hosted by Teckro - now on Spotify, Apple and Google. (Graphic: Teckro)

Im Rahmen der Werbung für die neue Podcast-Reihe arbeitete Teckro mit dem preisgekrönten Schauspieler John C. McGinley zusammen. Als Dr. Perry Cox in der erfolgreichen Fernsehserie Scrubs bekannt, stellt McGinley den Podcast Totally Clinical in einem Video vor.

Totally Clinical behandelt in seinen Folgen eine Vielzahl von Themen, angefangen von den Perspektiven der Feldforschung und Patientenerfahrungen bis hin zu Fortschritten in der Arzneimittelentwicklung und Technologietrends. Gary Hughes, Mitbegründer und CEO von Teckro, eröffnet die Reihe, indem er über die Arbeit für das Wohl der Allgemeinheit und die Bedeutung eines engagierten Unternehmens im 21. Jahrhundert spricht.

„Teckro ist bereits eine Schaltstelle der effektiven Kommunikation; trotz der komplexen, verteilten und oft isolierten Natur klinischer Studien verbindet sie alle Beteiligten miteinander“, sagte Hughes. „Diesen Anspruch erweitern wir mit der Einführung des Podcasts Totally Clinical und binden noch mehr Akteure in Gespräche ein; so bringen wir die klinische Forschung voran und sensibilisieren für klinische Studien als Möglichkeit für eine optimale Versorgung.“

Weitere Themen sind im Folgenden aufgeführt:

Dr. Deborah Zajchowski, Scientific Director der gemeinnützigen Clearity Foundation, erörtert, wie gezielte klinische Studien auf der Grundlage von Tumorbiomarkern zu einer Steigerung der Überlebensraten bei Eierstockkrebs beitragen können.

Dr. Brendan Buckley, Chief Medical Officer von Teckro, ergründet Trends bei klinischen Studien - von Megastudien bis hin zur personalisierten Medizin.

Lydia Beaudette, Manager of Growth bei LMC Manna Research, stellt die Sichtweise von Forschungseinrichtungen und Möglichkeiten vor, wie Technologie die Belastung des ohnehin schon ausgelaugten Personals senken kann.

Maria Milas führt uns durch den „Arbeitsalltag“ eines Clinical Research Associate (CRA) und erklärt, inwiefern die Pandemie eine Veränderung zum Besseren bewirkt.

Und Martin Lovell, der den Prostatakrebs besiegt hat, erzählt, wie er zufällig auf einen Zeitungsartikel stieß und so sein Leben rettete.

„Jede Initiative, die Menschen zum Reden anregt, ist ein Schritt nach vorn“, sagte Dr. Zajchowski, „aber die Podcastreihe Totally Clinical ist auch eine Chance für gemeinnützige Organisationen, andere Zielgruppen zu erreichen. Sie ermöglicht uns Gespräche, die zu einer Beschleunigung der Erforschung von Therapien und Medikamenten, die die Ergebnisse und das Überleben verbessern, beitragen könnten.“

Der Podcast Totally Clinical: Trial Triumphs & Rad Trends ist werbefrei auf Spotify, Apple und Google verfügbar. Wenn Sie gerne einen Themenvorschlag einreichen möchten, kontaktieren Sie uns.

Über Teckro

Als eines der am schnellsten wachsenden Start-ups im Bereich klinischer Studien verwandelt Teckro das Studienprotokoll in einen Hub für Kommunikation und Zusammenarbeit. Die digitale Plattform verbindet alle an einer Studie Beteiligten mit dem Wissen, das sie benötigen – und zwar genau dann, wenn sie es benötigen. Mehr als 23.000 Forschungsstandorte und Tausende von Prüfärzten auf der ganzen Welt setzen bei der Durchführung von klinischen Studien auf Teckro. Teckro arbeitet mit aufstrebenden Biotech- und weltweiten Pharmaunternehmen zusammen, darunter 12 der 20 führenden Pharmaunternehmen. Teckro unterstützt alle therapeutischen Bereiche, Phasen und Studienformate – herkömmliche klinische Studien, dezentralisierte klinische Studien oder hybride Studienformate.

