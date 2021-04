Tote und Verletzte bei Schießerei in Kalifornien - Hintergrund unklar

Los Angeles (Reuters) - Bei einer Schießerei im Großraum Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien sind Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen worden.

Es gebe "mehrere Opfer am Tatort, auch Todesopfer," erklärte die örtliche Polizei auf ihrem offiziellen Twitter-Account am Mittwoch. Die Lage in der Stadt Orange sei "unter Kontrolle" und stelle keine weitere Bedrohung für die Öffentlichkeit dar. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.