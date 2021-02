Totgesagte leben länger - Thyssen kann mit Stahl Geld verdienen

- von Tom Käckenhoff und Christoph Steitz und Arno Schuetze

Düsseldorf/Frankfurt (Reuters) - Thyssenkrupp denkt ungeachtet einer deutlichen Erholung weiter über eine Trennung von seiner Stahlsparte nach.

"Wir prüfen derzeit sorgfältig das Angebot von Liberty Steel und sind zu einigen Fragen im intensiven Austausch", berichtete Finanzchef Klaus Keysberg am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz zum ersten Quartal seines Geschäftsjahres. Es gebe bei der Kaufofferte noch Klärungsbedarf. Daneben blieben die Optionen, die Stahlsparte in der Gruppe weiter zu entwickeln oder im Zuge eines Spin-Off abzuspalten. Nach einem Proforma Verlust von 820 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr fuhr Steel Europe im Quartal einen operativen Gewinn von 20 Millionen Euro ein - ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Sparte. Der Gesamtkonzern hob seine Prognose an - zum ersten Mal seit Mai 2017.

Das Stahlgeschäft hatte dem Konzern früher Milliardengewinne eingebracht. Überkapazitäten, Fehlinvestitionen in Amerika, Billigimporte aus Fernost und immer schärfere Klimaschutzauflagen ließen den Glanz erblassen. Dazu ging die Nachfrage durch die Corona-Krise in die Knie. Doch inzwischen wird die Stimmung in der Schwerindustrie besser. Die Nachfrage durch die Automobilindustrie - der wichtigste Kunde des Konzerns - zieht an. Auch die Bauindustrie und Haushaltsgerätehersteller bestellen mehr. Kunden füllen ihre Lager und die Preise gehen nach oben. Das sorgt für verhaltenen Optimismus in der Branche: Die deutsche Nummer zwei Salzgitter erwartet im neuen Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone. Und der Stahlhändler KlöCo schraubte am Dienstag seine Erwartungen für das erste Quartal nach oben.

"Stahl ist Zukunft" lautet eine Parole der Stahlkocher in Duisburg, die damit sowohl ihre eigenen Wünsche beschreiben als auch die der Politik, wonach die Stahlschmieden klimaschonend produzieren sollen. Seit Monaten wissen die rund 27.000 Stahlkocher von Thyssenkrupp Steel Europe aber nicht, wohin die Reise geht. "Die Absicht ist, im März eine Richtungsentscheidung zu treffen", sagte Keysberg zur Zukunft des Stahlgeschäfts. Insidern zufolge kommt der Aufsichtsrat am 12. März zusammen. Zuvor muss Liberty noch ein bindendes Kaufangebot machen.

THYSSEN INVESTIERT IN STAHL-STANDORTE

Keysberg verwies darauf, dass der Konzern auch von Restrukturierungen und Kostensenkungen profitiere. Für den Stahl müsse es einen robusten Businessplan geben. Der Konzern brachte für die Sparte Investitionen von mehr als 700 Millionen Euro auf den Weg. Damit sollen die Standorte Duisburg und Bochum modernisiert werden. Stahlchef Bernhard Osburg machte jedoch deutlich, dass beim Personal weiter gestrichen werden müsse. Auf den Abbau von 3000 Stellen hat man sich mit den Arbeitnehmervertretern bereits geeinigt. Die Folgen von Corona würden noch Jahre belasten, betonte Osburg. "Es muss allen Beteiligten klar sein, dass wir daher auch über weitere Personal- und Kostenmaßnahmen sprechen müssen, wenn wir nicht bisher Erreichtes und Vereinbartes gefährden wollen."

Nicht nur die Stahlsparte schnitt besser ab, auch andere Bereiche wie das Geschäft mit Autoteilen, das sein Quartalsergebnis auf 109 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Insgesamt fuhr der Konzern im fortgeführten Geschäft ein um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis von 78 Millionen Euro ein. Im Vorjahreszeitraum hatte ein Verlust von 185 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Thyssenkrupp ist nun zuversichtlich, dass sich unter dem Strich der Verlust im Gesamtjahr nicht wie bisher erwartet auf mehr als eine Milliarde Euro summiert, sondern im hohen dreistelligen Millionen-Bereich liegt. Operativ könne am Ende ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis in den Büchern stehen. "Wann hat es das schon zuletzt gegeben?", sagte ein Händler. Die Aktie zog fast acht Prozent an.

"Wir spüren aktuell Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und unsere Maßnahmen zur Performancesteigerung in den Geschäften tragen erste Früchte", erklärte Vorstandschefin Martina Merz. Trotz der schwarzen Zahlen sei das Unternehmen noch nicht über den Berg. Weitere Kraftanstrengungen seien nötig. "Deshalb machen wir beim Umbau weiter Tempo."