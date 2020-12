Tourimus-Aktien während Corona: Hellt die Lage auf?

Gerade Aktien aus dem Bereich Tourismus hatten es in den letzten Monaten alles andere als leicht. Seit dem Ausbruch des Coronavirus liegt die Reisebranche so gut wie brach. Im Sommer gab es zwar ein kleines Aufflammen, das aber nicht im Ansatz gereicht hat, um die sonstigen Verluste zu kompensieren.

Aufgrund der gesamten Situation im Reiseverkehr sind die Aktien von touristischen Anbietern in den Keller gerauscht. Bekannte Beispiele aus der deutschen Aktienlandschaft sind dafür die Deutsche Lufthansa und die TUI. Beide Konzerne waren innerhalb der Krise auf Staatshilfen angewiesen, die TUI sogar vor Kurzem erneut - mehr dazu gleich.

Diese Talfahrt haben viele Investoren dazu genutzt, um zu Spottpreisen bei den Aktien zuzuschlagen in der Hoffnung, dass die Konzerne ohnehin gerettet werden und man somit eine relativ sichere Rendite erwirtschaftet.

Zu Beginn der Coronakrise war diese Contrarian-Wette ziemlich risikobehaftet, da beispielsweise der Umfang der Staatshilfen nicht bekannt war. Außerdem konnte keiner wissen, wann ein Impfstoff gefunden wird. Jetzt, wo gleich mehrere aussichtsreiche Impfstoff-Kandidaten im Gespräch sind, könnten Tourismus-Aktien wieder einen Blick wert sein.

Tourismus-Aktien: Steigt die Nachfrage nach Reisen wieder an?

Die meisten Leute verreisen gerne. Ich kenne kaum jemanden, der es genießt, das ganze Jahr über nur zu Hause zu sein. Vor allem im Sommer möchten viele Menschen am Strand liegen, entspannen und die eigene Batterie wieder aufladen. Da seit Ausbruch des Virus fast jegliche Art von Tourismus untersagt wurde respektive nur unter strengen Bedingungen möglich war, bleibt vielen diese Art von Erholung verwehrt.

Es steht außer Frage, dass das Reisefieber steigt und mittel- und langfristig die Nachfrage nach Urlaubsreisen wieder boomen wird. Ein gewisses Maß an Ungeduld in der Bevölkerung zeichnet sich schon ab. Wie die Lufthansa nun mitteilt, sind die Buchungen von Flügen nach Übersee und in das europäische Ausland um den Jahreswechsel sprunghaft gestiegen.

Das betrifft vor allem Reiseziele, bei denen man der kalten Jahreszeit entkommt, wie beispielsweise die Kanarischen Inseln. Diese sind aktuell (Stand: 04.12.2020) auch unter bestimmten Hygiene- und Einreisebestimmungen bereisbar.

Die Erholung der Tourismus-Unternehmen steht noch aus

Während die Reiselust wohl auch weiterhin steigt, bleibt für die Unternehmen abzuwarten, ob auch die Umsätze wieder ansteigen. Finanziell sind Tourismus-Aktien arg angeschlagen. Eine Erholung wird noch andauern, dessen sollten sich Aktionäre bewusst werden. Selbst wenn ein einigermaßen geregelter Reiseverkehr wieder möglich ist, werden Tourismus-Konzerne wie Lufthansa und TUI sich über mehrere Quartale hinweg erholen müssen.

Das beweist vor allem die TUI, die nun mittlerweile die dritte Staatshilfe benötigt, um zu überleben. Von dem Paket in Höhe von 1,8 Mrd. Euro kommen rund 1,3 Mrd. Euro vom Staat. Die frischen Steuergelder sollen auch dazu dienen, Kündigungen zu vermeiden und nötigen Stellenabbau sozial verträglich zu gestalten.

Tourismus-Aktien jetzt kaufen?

Auf Basis von vergangenen Umsätzen und Gewinnen sehen Tourismus-Aktien derzeit immer noch günstig aus. Allerdings spiegelt diese Bewertung nicht die derzeitige Marktlage wider und reflektiert die Zukunftsaussichten nicht.

Kurz- und mittelfristig werden die Gewinne von der Deutsche Lufthansa und der TUI nicht die gleiche Höhe erreichen wie vor der Krise. Die Gewinne, die erzielt werden, werden durch Schuldentilgungen und Zinsen geschmälert werden. Aktionäre werden auf nicht absehbare Zeit wohl auf Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen verzichten müssen.

Langfristig gesehen kann die günstige Einstiegsmöglichkeit Sinn machen, jedoch sollte man sich der Risiken bis dahin bewusst sein. Denn hohe Renditen gibt es nicht ohne hohe Risiken.

