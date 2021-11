Tourismus im Aufwind - Im September aber noch unter Vorkrisenniveau

Berlin (Reuters) - Die Tourismusbranche in Deutschland hat zum Ende des Sommers weiter aufgeholt - hängt aber noch hinter dem Vorkrisenniveau zurück.

Im September verbuchten die Beherbergungsbetriebe 45,3 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dies ist zwar 10,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist, liegt aber noch fünf Prozent unter dem Niveau vom September 2019 und damit vor Ausbruch der Corona-Krise. "Die Trends zum Urlaub im eigenen Land und zum Camping hielten im Vergleich zum Vorkrisenzeitraum an."

Die Betriebe zählten 40,8 Millionen Gäste aus dem Inland und damit ein Plus von gut acht Prozent zum Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste erhöhte sich um rund 30 Prozent auf 4,5 Millionen - lag aber immer noch knapp 46 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Von Januar bis September gab es insgesamt 224 Millionen Übernachtungen und damit 11,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Knapp 58 Prozent der Übernachtungen entfielen im September auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen. Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten machten knapp 22 Prozent aus, gefolgt von den Campingplätzen und "sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften" mit je zehn Prozent. Diese Verteilung habe sich im Vergleich zu 2019 vor allem zugunsten des Campingbereichs verändert, erklärten die Statistiker. So entfielen im September 2019 nur sieben Prozent der Übernachtungen auf Campingplätze, im September 2020 waren es 13 Prozent. "Hier lässt sich eine coronabedingte Verschiebung vermuten, da auf Campingplätzen eine kontaktarme Unterbringung leichter realisierbar ist als in anderen Unterkünften."

In der Virus-Pandemie mit weltweiten Reisebeschränkungen gab es vor allem beim Städtetourismus massive Einbußen, da Geschäftsreisende wegen ausfallender Konferenzen und Messen wegblieben. Zudem fehlten Gäste aus dem Ausland. So sanken die Übernachtungszahlen in den Städten 2020 um mehr als die Hälfte (-54,3 Prozent).