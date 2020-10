Tourismusbeauftragter des Bundes - Müssen Beherbergungsverbot überprüfen

Berlin (Reuters) - Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sieht die jüngsten Einschränkungen im Gastgewerbe skeptisch.

"Das Beherbergungsverbot muss noch mal auf den Prüfstand", erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag auf Twitter. "Gerade Hotels haben in einem großen Kraftakt die Hygienemaßnahmen umgesetzt und für mehr Sicherheit gesorgt." Das Beherbergungsverbot einiger Bundesländer für Menschen aus Risikogebieten mit vielen Corona-Infektionen gilt in der Politik und in der Wirtschaft als sehr umstritten. Das Gastgewerbe leidet mitten in den Herbstferien unter einer Stornierungswelle und hat bereits Klagen angekündigt. Auch der DIHK sieht viele von der Corona-Krise ohnehin schon betroffene Betriebe in Existenznot.

Das Beherbergungsverbot dürfte eines der Kernthemen sein, wenn die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch erneut über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Virus-Pandemie beraten. Steigende Zahlen bei den neuen Positiv-Tests hatten jüngst den Druck auf die Behörden erhöht, weitere Maßnahmen vorzunehmen und die Einhaltung der Regeln stärker zu kontrollieren. Die Länder müssen hier für sich selbst entscheiden, könnten sich aber auf einheitliche Regeln einigen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigte derweil strenge Vorgaben für die Einreise von Menschen aus Risikogebieten. Auch das Land Brandenburg will seine Einschränkungen hier nicht lockern.