Tourismusbranche hofft auf Schub von Öffnung des Reisemarktes USA

Berlin (Reuters) - Der Wegfall von Einreisebeschränkungen für viele Geimpfte für die USA sorgt bei der Tourismusbranche für große Erleichterung.

"Die USA sind als Urlaubs- und Geschäftsreiseziel für die deutsche Reisewirtschaft von enormer Bedeutung", erklärte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig. "Das Land ist mit jährlich über zwei Millionen Besuchern aus Deutschland das wichtigste Fernreiseziel für den deutschen Markt." Auch die Fluggesellschaften wittern Morgenluft für das wichtige Nordatlantik-Geschäft. Lufthansa-Chef Carsten Spohr betonte, die Rücknahme von Reiserestriktionen in die USA stelle "für unsere Airlines einen großen Schritt aus der Krise dar".

Die USA hatten am Montagabend angekündigt, die Einreisebeschränkungen aufzuheben, die sie 2020 im Zuge der Coronavirus-Ausbreitung gegen Deutschland, China und viele andere Länder verhängt hatten. Vollständig geimpfte Flugreisende aus diesen Staaten dürften nun ab Anfang November wieder in die USA einreisen, teilte das Weiße Haus mit. Die Beschränkungen haben über viele Monate Privat- und Geschäftsreisen in die USA verhindert. Die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber, sprach auf Twitter von "großartigen Neuigkeiten". Die Öffnung sei enorm wichtig, auch um transatlantische Geschäfte wieder zu fördern. Die neue Richtlinie gilt für 26 Länder aus dem europäischen Schengen-Raum sowie für Großbritannien, Irland, China, Indien, Südafrika, Iran und Brasilien.

Der Schritt sei lange erwartet worden und nun eine gute Nachricht für Kunden und Reiseanbieter, sagte DRV-Präsident Fiebig. Der Internationale Luftfahrtverband IATA, der die Airlines vertritt, sprach von einem großen Schritt nach vorn. "Es ist gut für die Millionen von Existenzen in den USA, die vom weltweiten Tourismus abhängen", sagte IATA-Generaldirektor Willie Walsh. Zudem werde die wirtschaftliche Erholung angekurbelt - auch in einigen wichtigen Geschäftsreisemärkten. Nun gehe es darum, auch ein System für den Umgang mit Risiken für Reisende zu finden, die keinen Zugang zu Impfungen hätten.