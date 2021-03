Tourismusbranche macht Front gegen Pflicht-Quarantäne für Urlauber

- von Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Die Tourismusbranche fürchtet um ihr Geschäft und den Verlust von Zehntausenden Jobs, sollten Bund und Länder eine Quarantäne für Urlaubs-Rückkehrer beschließen.

Für Unruhe sorgt, dass eine solche Quarantäne womöglich nicht nur für Risikoländer gelten könnte, sondern für alle Ferienziele, wie aus einem Brief der Lobbyverbände DRV und BDL an die Bundesregierung hervorgeht, der Reuters am Montag vorlag. "Ein solcher Beschluss wäre nach Auffassung der Reise- und Luftverkehrswirtschaft unverhältnismäßig, nicht zielführend und würde zudem die Gesundheitsbehörden überfordern, die die Einhaltung der Quarantäne überwachen müssen."

Sollte die Politik dies dennoch umsetzen, gehen DRV und BDL davon aus, "dass in diesem Fall die bisher gewährten Unterstützungen (Kredite des WSF, Überbrückungshilfen) nicht ausreichen, um die Strukturen der Reisewirtschaft mit 2300 Reiseveranstaltern und 10.000 Reisebüros sowie die Luftverkehrswirtschaft zu sichern". Dann wären Entschädigungen nötig, da das Geschäft seit März 2020 durch politische Entscheidungen fast vollständig zum Erliegen gekommen sei. "Der angedachte Beschluss würde Zehntausende Arbeitsplätze gefährden und die angeschlagenen Unternehmen in ihrer Existenz bedrohen", erklärten der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Deutsche Reiseverband (DRV).

"VORHABEN GEHÖRT IN DIE PAPIERTONNE"

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Lage zeichnete sich eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April ab. Im Gespräch ist auch die Einführung einer Quarantäne für Rückkehrer von Auslands-Reisen "unabhängig von den lokalen Inzidenzwerten". Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Thüringen forderten, die Risiko-Einschätzung zum Ferienziel Mallorca zu korrigieren. Die Nachfrage nach Flügen rund um Ostern auf die bei den Deutschen beliebte spanische Insel war massiv gestiegen, kurz nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) Mallorca wegen gesunkener Inzidenzen jüngst nicht mehr als Risikogebiet einstufte.

Auch der Tourismusverband BTW kritisierte eine Quarantäne absolut unverhältnismäßig. "Dieses Vorhaben gehört umgehend in die Papiertonne", erklärte BTW-Präsident Michael Frenzel. Die Idee, solche Einschränkungen auch bei Rückkehrern aus Urlaubsgebieten mit niedrigen Inzidenzen zu verhängen, "ist zudem rechtlich fragwürdig, insbesondere, wenn hierzulande höhere Infektionsraten zu verzeichnen sind". DRV und BDL betonten, bei der Rückreise nach Deutschland bestehe kein erhöhtes, sondern ein stark vermindertes Eintragungsrisiko.

Der Geschäftsführer von TUI Deutschland, Marek Andryszak, wies Befürchtungen infolge von Mallorca-Flugreisen zurück. "Wir werden nicht müde klarzustellen, dass Reisende von Pauschalurlauben kein Risiko bei der Rückkehr nach Deutschland sind", sagte er der "Bild"-Zeitung. Der Tourismus-Beauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, verteidigte die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca. Eine Warnung sei wegen der dortigen Inzidenz von unter 30 Fällen je 100.000 Einwohner nicht mehr angemessen, sagte Bareiß dem Sender Phoenix. "Für mich war es bitter, dass wir Mallorca möglich machen und dass es dort keine Reisewarnung mehr gibt, aber das Schwarzwaldhotel oder das Hotel an der Ostsee muss weiterhin geschlossen bleiben." Ein Streitpunkt beim Bund-Länder-Gipfel dürfte sein, ob an Ostern trotz "kontaktarmer Urlaub" im eigenen Bundesland möglich sein soll. Dies fordern die Küstenländer außer Hamburg.

Airlines wie die Lufthansa-Tochter Eurowings, der Ferienflieger Condor und der britische Billigflieger Easyjet haben ihr Mallorca-Angebot kräftig hochgefahren. Allerdings liege man hier noch knapp 40 Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau, erklärte Eurowings. Niemand rechne damit, dass der positive Buchungstrend anhalte, falls eine Pflichtquarantäne komme, hieß es in der Branche. Easyjet-Deutschland-Chef Stephan Erler sagte zu Reuters: "Je mehr Restriktionen es gibt, desto umständlicher wird es für unsere Kunden."